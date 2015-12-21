ще буває ФИЛО и ЛОФИ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 15:00
ще буває ФИЛО и ЛОФИ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 08 січ, 2020 15:00
Re: Альфа-Банк
Судя по моим наблюдениям, таки ЛИФО.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 08 січ, 2020 15:24
Фантом, я тож помню, шо Алка сначала новые выпихивает, а потом руцями пытается разгрести старую кучу. Поэтому на длинных выходных советую ничо не отправлять, а дождаться утра рабочего дня (с 9:30 до 10) и быро напулять новых СЭПов
Жалко, шо Алка похерила сис-му РП. Худо-бедно, но она фурычила, причем со своим отдельным реХламентом
ПС. 15:30 - зашёл обеденный поезд
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:36
В глобус пока утренний не пришел ни фифо ни лифо.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:02
Глобус с 13% на остаток? А других нету,где БОЛЬШЕ %??
никому не верю
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:11
Форвард
15 карта коко або 16 (якщо є стара карта Депозитка)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:12
маю бисову картку з 15%
никому не верю
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:29
Re: Альфа-Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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