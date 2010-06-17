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rollo написав:В какой валюте платить на сайте Визз?
Платить надо в валюте той страны откуда вылетаете изначально (т.е если первый сегмент из Украины - грн, из Польши - злотый и т.д.), когда начинаете менять валюту на любую другую то визз пересчитывает по курсу не в вашу пользу.
rollo написав:В какой валюте платить на сайте Визз?
Платить надо в валюте той страны откуда вылетаете изначально (т.е если первый сегмент из Украины - грн, из Польши - злотый и т.д.), когда начинаете менять валюту на любую другую то визз пересчитывает по курсу не в вашу пользу.
Говорят, чтобы не было ДСС (а она будет даже если первый сегмент Украина и платить в грн.), нужно выбирать банковский перевод.