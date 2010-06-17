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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8036803780388039

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 19:15

  sens написав: маю бисову картку з 15%

до 26 січня 2020 року
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 19:17

  J написав:
  sens написав: маю бисову картку з 15%

до 26 січня 2020 року

А Після?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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rollo

Если Визз наш --то гривней?
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 22:10

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:
  sens написав: маю бисову картку з 15%

до 26 січня 2020 року

А Після?

якщо залишок на рахунку від 200`000,01 грн. і більше, то буде нараховуватись 14% на

весь залишок. Но после 17 до 13% ,как в Глобусе,тут минус один терпимо
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:53

Re: Альфа-Банк

rollo написав:Не. Визз не наш...Значит - форинтами!

Зазвичай оплачував у валюті країни вильоту. При виборі інших комбінацій ціна на сайті змінювалася в більшу сторону.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:58

  rollo написав:В какой валюте платить на сайте Визз?

Платить надо в валюте той страны откуда вылетаете изначально (т.е если первый сегмент из Украины - грн, из Польши - злотый и т.д.), когда начинаете менять валюту на любую другую то визз пересчитывает по курсу не в вашу пользу.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:16

  antey718 написав:
  rollo написав:В какой валюте платить на сайте Визз?

Платить надо в валюте той страны откуда вылетаете изначально (т.е если первый сегмент из Украины - грн, из Польши - злотый и т.д.), когда начинаете менять валюту на любую другую то визз пересчитывает по курсу не в вашу пользу.

Говорят, чтобы не было ДСС (а она будет даже если первый сегмент Украина и платить в грн.), нужно выбирать банковский перевод.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:40

Re: Альфа-Банк

rollo написав:Говорят, чтобы не было ДСС (а она будет даже если первый сегмент Украина и платить в грн.), нужно выбирать банковский перевод.

Останні 2 рази оплачував в грн, то ніякого DCC не було. З банківським переказом 100% не буде, але й інших плюшок, як при оплаті картою теж.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 01:31

  Shummi написав:для получения орехами

Альфа-банк сделал системную ошибку, начисляя клиентам бонусы в виде орехоф.
Данной категории клиентов нужно начислять не орехи, а желуди :wink:
С новым годом!
Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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