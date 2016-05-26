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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8037803880398040

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Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:20

Re: Альфа-Банк

rollo написав:І коли був останній раз? Кешбек був?

2 дні тому. Стандартні 3% travel балами


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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:47

  stryzhko написав:
rollo написав:І коли був останній раз? Кешбек був?

2 дні тому. Стандартні 3% travel балами


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Добре. Але там є PLN та HUN. Як це розуміти?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:59

Re: Альфа-Банк

rollo написав:Добре. Але там є PLN та HUN. Як це розуміти?

Напевно ж в різних країнах різні продавці й валюта. Але то вже даної теми банку мало стосується.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:01

  stryzhko написав:
rollo написав:Добре. Але там є PLN та HUN. Як це розуміти?

Напевно ж в різних країнах різні продавці й валюта. Але то вже даної теми банку мало стосується.

То може таки була dcc при сплаті гривневою карткою альфи?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:17

Re: Альфа-Банк

rollo написав:То може таки була dcc при сплаті карткою альфи?


Наразі заблокована сума не відрізняється від ціни квитків Wizz в додатку. Після проведення по рахунку еквівалент суми оплаченої в PLN звичайно зміниться, а в грн можливо. Попередні 2 рази оплачував Моно, то там DCC точно не було.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:38

  antey718 написав:
  rollo написав:В какой валюте платить на сайте Визз?

Платить надо в валюте той страны откуда вылетаете изначально (т.е если первый сегмент из Украины - грн, из Польши - злотый и т.д.), когда начинаете менять валюту на любую другую то визз пересчитывает по курсу не в вашу пользу.

Нет. Платить надо в валюте той страны, где расположен пос терминал. Терминал визейр по продаже билетов из харькова расположен в будапеште. Кто то утверждал, что билеты из киева продаются терминалом расположенным в украине, но я не поверял, поэтому это не точно
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