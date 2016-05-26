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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 09:20
rollo написав:І коли був останній раз? Кешбек був?
2 дні тому. Стандартні 3% travel балами
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stryzhko
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Додано: Чет 09 січ, 2020 09:47
stryzhko написав:
rollo написав:І коли був останній раз? Кешбек був?
2 дні тому. Стандартні 3% travel балами
Добре. Але там є PLN та HUN. Як це розуміти?
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rollo
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Додано: Чет 09 січ, 2020 09:59
rollo написав:Добре. Але там є PLN та HUN. Як це розуміти?
Напевно ж в різних країнах різні продавці й валюта. Але то вже даної теми банку мало стосується.
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stryzhko
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Додано: Чет 09 січ, 2020 10:01
stryzhko написав:
rollo написав:Добре. Але там є PLN та HUN. Як це розуміти?
Напевно ж в різних країнах різні продавці й валюта. Але то вже даної теми банку мало стосується.
То може таки була dcc при сплаті гривневою карткою альфи?
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rollo
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Додано: Чет 09 січ, 2020 10:17
rollo написав:То може таки була dcc при сплаті карткою альфи?
Наразі заблокована сума не відрізняється від ціни квитків Wizz в додатку. Після проведення по рахунку еквівалент суми оплаченої в PLN звичайно зміниться, а в грн можливо. Попередні 2 рази оплачував Моно, то там DCC точно не було.
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stryzhko
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:38
antey718 написав: rollo написав:
В какой валюте платить на сайте Визз?
Платить надо в валюте той страны откуда вылетаете изначально (т.е если первый сегмент из Украины - грн, из Польши - злотый и т.д.), когда начинаете менять валюту на любую другую то визз пересчитывает по курсу не в вашу пользу.
Нет. Платить надо в валюте той страны, где расположен пос терминал. Терминал визейр по продаже билетов из харькова расположен в будапеште. Кто то утверждал, что билеты из киева продаются терминалом расположенным в украине, но я не поверял, поэтому это не точно
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Ой+
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