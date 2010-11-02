Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 14:47
Stringer написав: stryzhko написав:
Зробимо)) Я в курсі можливих сюрпризів і курсів, тому й купляв раніше в конкурентів без конвертацій. Оскільки карт з кешбеком на авіакаси більше 3% небуло в господарстві, тому й перевірю скільки там Альфа накине % за той DCC. Буде більше 3-х підемо до конкурентів. Ця покупка все одно погаситься накопиченими travel балами, то якось переживу))
Отпишитесь - покроет ли 3% фантиков курсовые потери, а то курс конвертации для карт в альфе сейчас выше реального минимум на 2%
Билеты Одесса - Вроцлав и обратно - 542 гривни. Решили слетать на выходные. Плюнул на курсовую разницу, dcc и прочие анализы, достал месяц назад оформленную Трэвел, протер от пыли и заплатил.
rollo
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:00
zzzzzz написав:
Ну почему в Альфе такое обсулживание ?
Позвонил на номер персонального менеджера. Там пришла какая-то новая, и отказалась мне дать информацию.
У меня депозит уже в сумме менее 250 к и по-этому она меня отправила на городской телефон.
А вопрос у меня до ужаса простой. Выпустили ли новую карту взамен старой, и если ДА, то в каком отделении она находится. А если НЕТ, то что необходимо сделать.
кц такую инф выдает мгновенно всем
ну мб кроме форумчан року
v57
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:07
v57 написав: zzzzzz написав:
Ну почему в Альфе такое обсулживание ?
Позвонил на номер персонального менеджера. Там пришла какая-то новая, и отказалась мне дать информацию.
У меня депозит уже в сумме менее 250 к и по-этому она меня отправила на городской телефон.
А вопрос у меня до ужаса простой. Выпустили ли новую карту взамен старой, и если ДА, то в каком отделении она находится. А если НЕТ, то что необходимо сделать.
кц такую инф выдает мгновенно всем
ну мб кроме форумчан року
я просто обожаю кормить деньгами мобильных операторов за звонки на городские номера телефонов, а еще мне нравится слушать голосовое меню от банка,ага.
А бедный банк не может купить номер 0800....это наверно очень дорого для банка...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:09
zzzzzz 3344 - 2 грн. за факт звонка ... по крайней мере лучше чем на 044
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IMPRINTER
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:13
zzzzzz написав:
Ну почему в Альфе такое обсулживание ?
Позвонил на номер персонального менеджера. Там пришла какая-то новая, и отказалась мне дать информацию.
У меня депозит уже в сумме менее 250 к и по-этому она меня отправила на городской телефон.
А вопрос у меня до ужаса простой. Выпустили ли новую карту взамен старой, и если ДА, то в каком отделении она находится. А если НЕТ, то что необходимо сделать.
zzzzzz, добрый день. Напишите мне номер счета, я проверю.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:15
Alfa_Bank написав: zzzzzz написав:
Ну почему в Альфе такое обсулживание ?
Позвонил на номер персонального менеджера. Там пришла какая-то новая, и отказалась мне дать информацию.
У меня депозит уже в сумме менее 250 к и по-этому она меня отправила на городской телефон.
А вопрос у меня до ужаса простой. Выпустили ли новую карту взамен старой, и если ДА, то в каком отделении она находится. А если НЕТ, то что необходимо сделать.
zzzzzz, добрый день. Напишите мне номер счета, я проверю.
Да уже не нужно,я перепутал, у меня карта 12/20 , я подумал 12/19
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:18
IMPRINTER написав: zzzzzz
3344 - 2 грн. за факт звонка ... по крайней мере лучше чем на 044
Не знал что на этот номер можно звонить. Но наверно банк сильно поднимет свою прибыльность . Боже, какое же жлобство.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:52
Господа, утренний поезд кому то приходил? В Глобусе пока нет.
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IMPRINTER
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Додано: Чет 09 січ, 2020 16:16
IMPRINTER Да. Всем получателям. В Глобус в 13:10 прибыл.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Чет 09 січ, 2020 16:32
Фантом написав: IMPRINTER
Да. Всем получателям. В Глобус в 13:10 прибыл.
да таки пришел ... смс небыло
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IMPRINTER
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