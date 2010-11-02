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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8039804080418042

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:47

  Stringer написав:
  stryzhko написав:Зробимо)) Я в курсі можливих сюрпризів і курсів, тому й купляв раніше в конкурентів без конвертацій. Оскільки карт з кешбеком на авіакаси більше 3% небуло в господарстві, тому й перевірю скільки там Альфа накине % за той DCC. Буде більше 3-х підемо до конкурентів. Ця покупка все одно погаситься накопиченими travel балами, то якось переживу))

Отпишитесь - покроет ли 3% фантиков курсовые потери, а то курс конвертации для карт в альфе сейчас выше реального минимум на 2%

Билеты Одесса - Вроцлав и обратно - 542 гривни. Решили слетать на выходные. Плюнул на курсовую разницу, dcc и прочие анализы, достал месяц назад оформленную Трэвел, протер от пыли и заплатил.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:00

  zzzzzz написав:Ну почему в Альфе такое обсулживание ?

Позвонил на номер персонального менеджера. Там пришла какая-то новая, и отказалась мне дать информацию.
У меня депозит уже в сумме менее 250 к и по-этому она меня отправила на городской телефон.

А вопрос у меня до ужаса простой. Выпустили ли новую карту взамен старой, и если ДА, то в каком отделении она находится. А если НЕТ, то что необходимо сделать.

кц такую инф выдает мгновенно всем
ну мб кроме форумчан року
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:07

  v57 написав:
  zzzzzz написав:Ну почему в Альфе такое обсулживание ?

Позвонил на номер персонального менеджера. Там пришла какая-то новая, и отказалась мне дать информацию.
У меня депозит уже в сумме менее 250 к и по-этому она меня отправила на городской телефон.

А вопрос у меня до ужаса простой. Выпустили ли новую карту взамен старой, и если ДА, то в каком отделении она находится. А если НЕТ, то что необходимо сделать.

кц такую инф выдает мгновенно всем
ну мб кроме форумчан року


я просто обожаю кормить деньгами мобильных операторов за звонки на городские номера телефонов, а еще мне нравится слушать голосовое меню от банка,ага.

А бедный банк не может купить номер 0800....это наверно очень дорого для банка...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:09

zzzzzz

3344 - 2 грн. за факт звонка ... по крайней мере лучше чем на 044
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:13

  zzzzzz написав:Ну почему в Альфе такое обсулживание ?

Позвонил на номер персонального менеджера. Там пришла какая-то новая, и отказалась мне дать информацию.
У меня депозит уже в сумме менее 250 к и по-этому она меня отправила на городской телефон.

А вопрос у меня до ужаса простой. Выпустили ли новую карту взамен старой, и если ДА, то в каком отделении она находится. А если НЕТ, то что необходимо сделать.

zzzzzz, добрый день. Напишите мне номер счета, я проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:15

  Alfa_Bank написав:
  zzzzzz написав:Ну почему в Альфе такое обсулживание ?

Позвонил на номер персонального менеджера. Там пришла какая-то новая, и отказалась мне дать информацию.
У меня депозит уже в сумме менее 250 к и по-этому она меня отправила на городской телефон.

А вопрос у меня до ужаса простой. Выпустили ли новую карту взамен старой, и если ДА, то в каком отделении она находится. А если НЕТ, то что необходимо сделать.

zzzzzz, добрый день. Напишите мне номер счета, я проверю.


Да уже не нужно,я перепутал, у меня карта 12/20 , я подумал 12/19
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:18

  IMPRINTER написав:zzzzzz

3344 - 2 грн. за факт звонка ... по крайней мере лучше чем на 044


Не знал что на этот номер можно звонить. Но наверно банк сильно поднимет свою прибыльность . Боже, какое же жлобство.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:52

Господа, утренний поезд кому то приходил? В Глобусе пока нет.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:16

IMPRINTER Да. Всем получателям. В Глобус в 13:10 прибыл.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:32

  Фантом написав:IMPRINTER Да. Всем получателям. В Глобус в 13:10 прибыл.


да таки пришел ... смс небыло :evil:
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IMPRINTER
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  #<1 ... 8039804080418042
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