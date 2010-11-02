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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8041804280438044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:26

  stryzhko написав:Це перша покупка квитків в Альфі, тому через 2 дні перевірю чи може змінитися сума списання у грн після проведення по рахунку, якщо DCC так працює.


напишите если сумму вдруг не помяняют после проводки!
а также интересно там будет +5 в пользу банки или все 10%?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:37

  Ivanhoe написав:
  stryzhko написав:Тобто 1.01 на рахунку заблокували 81.49, а 3-го суму змінили на 86?
Цікаво як виглядає транзакція у виписці.


Именно так в альфе и происходит

01.01.2020 03.01.2020 Покупка (UBER BV(), HELP.UBER.COM, NLD,MCC 4121) - 86,00

Притом в мобильной версии до сих пор светит 81.49 :mrgreen:


В мобильной они обещали сделать супервыписку до сентября, представитель даже че-то там импринтеру запрезентовал за проигрыш :)
Воз и поныне там.

Пилят какую-то хрень, зато ИБАНа в шаблонах нету, рассрочек в мобайле нету, вместо выписки хрень на палочке, которая не показывает на самом деле неправильно, нормального управление лимитами для инета нету, при поганом инете за рубежом мобайл не работает.

короче всё на высоте :)
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:56

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:а также интересно там будет +5 в пользу банки или все 10%?

По аналогії з Uber вище напевно 5-6%. Завтра гляну свій спонсорський внесок любителям жолудів))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:01

  balbesik написав:Я правильно понимаю,кроме того, что порезали ставки по депо, убрали "Мой депозит"? Или я его просто плохо ищу? :P

Нет, все на месте :)

Кстати, оф.преду на заметку. В "Умови депозитних вкладів фізичних осіб" Розділ ІІ Додатку №6 "Депозитні вклади фізичних осіб"" есть сноска (5), что депозит с пополнением открывается в отделении банка. Хотя, в МАБ онлайн он так же без проблем открывается :D
Ну и напомню предложение-пожелание: добавьте возможность в МАБ скачать акцепт по депозитам открытым онлайн. Все равно в отделении сотрудники распечатывают черно-белый бланк и отдают его клиенту никак не заверяя (мокрая печать/подпись). Так зачем клиентам усложнять жизнь ?
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:05

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:3344 - 2 грн. за факт звонка ... по крайней мере лучше чем на 044


мне что-то подсказывает что правильные хрю хрю не платят и эти 2 ;)
а с приложения разве не звонит,для самых экономных ?
никому не верю
sens
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