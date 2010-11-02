напишите если сумму вдруг не помяняют после проводки!
а также интересно там будет +5 в пользу банки или все 10%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:26
напишите если сумму вдруг не помяняют после проводки!
а также интересно там будет +5 в пользу банки или все 10%?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:37
В мобильной они обещали сделать супервыписку до сентября, представитель даже че-то там импринтеру запрезентовал за проигрыш
Воз и поныне там.
Пилят какую-то хрень, зато ИБАНа в шаблонах нету, рассрочек в мобайле нету, вместо выписки хрень на палочке, которая не показывает на самом деле неправильно, нормального управление лимитами для инета нету, при поганом инете за рубежом мобайл не работает.
короче всё на высоте
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:56
Re: Альфа-Банк
По аналогії з Uber вище напевно 5-6%. Завтра гляну свій спонсорський внесок любителям жолудів))
Додано: Чет 09 січ, 2020 20:01
Нет, все на месте
Кстати, оф.преду на заметку. В "Умови депозитних вкладів фізичних осіб" Розділ ІІ Додатку №6 "Депозитні вклади фізичних осіб"" есть сноска (5), что депозит с пополнением открывается в отделении банка. Хотя, в МАБ онлайн он так же без проблем открывается
Ну и напомню предложение-пожелание: добавьте возможность в МАБ скачать акцепт по депозитам открытым онлайн. Все равно в отделении сотрудники распечатывают черно-белый бланк и отдают его клиенту никак не заверяя (мокрая печать/подпись). Так зачем клиентам усложнять жизнь ?
Додано: Чет 09 січ, 2020 20:05
а с приложения разве не звонит,для самых экономных ?
никому не верю
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