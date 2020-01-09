Додано: Чет 09 січ, 2020 23:21

Фактически мы видим только негатив в сторону банка, ну на форуме.И если посмотреть на эту "гору" (70 млрд), то его совсем не много, даже с учётом того, что на форуме далеко не все жалуются, у кого проблемы.А позитива то почти не видно (мелкие радости свинорылов не считаются), но его намного больше - транзакции идут, КБ начисляется, депозиты выплачиваются, кредиты выдаются.Большой банк, в принципе высоко технологичный, но всё хорошо только если всё идёт по накатаной. Шаг влево, шаг вправо - побег - расстрел. Банк не умеет решать нестандартные ситуации и похоже, что не планирует научиться это делать (замена 0800 на 044, отвратительная работа чата, неспособность сотрудников отделения ответить на простые вопросы без "помощи друга", КЦ далеко не всегда способен дать ответ на вопрос и посылает или в отделение или в чат, частое падение МАБ, установка обновлений МАБ в бизнес-время, невыполнение своих же регламентов и процедур и т.д.).Это не голословно - давно пользуюсь банком и получаю все плюсы и минусы.В общем если Вам не повезло и вы попали в проблемную ситуацию - запаситесь терпением и не нервничайте, спокойно добивайтесь её решения, а потом будет белая полоса