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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8042804380448045

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:21

Фактически мы видим только негатив в сторону банка, ну на форуме.
И если посмотреть на эту "гору" (70 млрд), то его совсем не много, даже с учётом того, что на форуме далеко не все жалуются, у кого проблемы.
А позитива то почти не видно (мелкие радости свинорылов не считаются :) ), но его намного больше - транзакции идут, КБ начисляется, депозиты выплачиваются, кредиты выдаются.
Большой банк, в принципе высоко технологичный, но всё хорошо только если всё идёт по накатаной. Шаг влево, шаг вправо - побег - расстрел. Банк не умеет решать нестандартные ситуации и похоже, что не планирует научиться это делать (замена 0800 на 044, отвратительная работа чата, неспособность сотрудников отделения ответить на простые вопросы без "помощи друга", КЦ далеко не всегда способен дать ответ на вопрос и посылает или в отделение или в чат, частое падение МАБ, установка обновлений МАБ в бизнес-время, невыполнение своих же регламентов и процедур и т.д.).
Это не голословно - давно пользуюсь банком и получаю все плюсы и минусы.
В общем если Вам не повезло и вы попали в проблемную ситуацию - запаситесь терпением и не нервничайте, спокойно добивайтесь её решения, а потом будет белая полоса :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:28

  mephala написав:gerra
засада. у вас все звезды сошлись воедино.

1. старая инфа про клиента в базе.
2. безграмотность менеджеров и гарячки.
3. ваше желание верить другим а не читать самому правила
https://alfabank.ua/travelcard-lux/files/rull_alfa_travel_2019.pdf
(п2.2 и п2.3 офпред даже обещала что ответственный отдел запилит приход смски когда программа подключится)


так что вы держитесь.

ЗЫ
а вообще мне напомнило как я оформлял банальные текущий счет и ощадник.
четыре похода в отделение. два звонка на гарячку. так и не открыл.
но потом с помощью офпреда на ветке понял что вопросы таки можно решить в этом банке 8)


та ничего у него не сошлось - фактически тоже самое и многое другое "сходилось" и меня.
о чём много писал ещё летом, осенью.
Алла банка - это банка где всё заточено на желании на3бать клиента
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 02:16

  uaprofi написав:Алла банка - это банка где всё заточено на желании на3бать клиента

Та лан. Проблемы персонала и гарячки у всех банков практически.
На моем опыте у меня не было проблем только с универсалом (пока его комсомолец не купил) и втб.
тут хоть через офпреда можно достучаться что бы проблема решилась.
вы попробуйте достучаться в других банках где персонал в отделении и гарячка несут что хотят и каналов коммуникации с банком больше нет кроме писем на деревню дедушке.
так что ИМХО лучше сидеть в алле пока есть канал коммуникации через офпреда. тем более что у банка плюшки в наличии на любой вкус.
mephala
 
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