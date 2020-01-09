Фактически мы видим только негатив в сторону банка, ну на форуме. И если посмотреть на эту "гору" (70 млрд), то его совсем не много, даже с учётом того, что на форуме далеко не все жалуются, у кого проблемы. А позитива то почти не видно (мелкие радости свинорылов не считаются ), но его намного больше - транзакции идут, КБ начисляется, депозиты выплачиваются, кредиты выдаются. Большой банк, в принципе высоко технологичный, но всё хорошо только если всё идёт по накатаной. Шаг влево, шаг вправо - побег - расстрел. Банк не умеет решать нестандартные ситуации и похоже, что не планирует научиться это делать (замена 0800 на 044, отвратительная работа чата, неспособность сотрудников отделения ответить на простые вопросы без "помощи друга", КЦ далеко не всегда способен дать ответ на вопрос и посылает или в отделение или в чат, частое падение МАБ, установка обновлений МАБ в бизнес-время, невыполнение своих же регламентов и процедур и т.д.). Это не голословно - давно пользуюсь банком и получаю все плюсы и минусы. В общем если Вам не повезло и вы попали в проблемную ситуацию - запаситесь терпением и не нервничайте, спокойно добивайтесь её решения, а потом будет белая полоса
ЗЫ а вообще мне напомнило как я оформлял банальные текущий счет и ощадник. четыре похода в отделение. два звонка на гарячку. так и не открыл. но потом с помощью офпреда на ветке понял что вопросы таки можно решить в этом банке
та ничего у него не сошлось - фактически тоже самое и многое другое "сходилось" и меня. о чём много писал ещё летом, осенью. Алла банка - это банка где всё заточено на желании на3бать клиента
uaprofi написав:Алла банка - это банка где всё заточено на желании на3бать клиента
Та лан. Проблемы персонала и гарячки у всех банков практически. На моем опыте у меня не было проблем только с универсалом (пока его комсомолец не купил) и втб. тут хоть через офпреда можно достучаться что бы проблема решилась. вы попробуйте достучаться в других банках где персонал в отделении и гарячка несут что хотят и каналов коммуникации с банком больше нет кроме писем на деревню дедушке. так что ИМХО лучше сидеть в алле пока есть канал коммуникации через офпреда. тем более что у банка плюшки в наличии на любой вкус.
balbesik написав:Я правильно понимаю,кроме того, что порезали ставки по депо, убрали "Мой депозит"? Или я его просто плохо ищу?
Нет, все на месте
Ну и напоминание-пожелание оф. представителю: добавьте возможность в МАБ скачать акцепт по депозитам открытым онлайн. Все равно в отделении сотрудники распечатывают черно-белый бланк и отдают его клиенту никак не заверяя (мокрая печать/подпись). Так зачем клиентам усложнять жизнь ?
gerra написав:Хочу поделится здесь отзывом с форумчанами и представителем банка о том ворохе проблем с которым столкнулись когда решили стать клиентами этого банка. Решили открыть жене карту Тревел так как условия по балам путешественника показались интересными и есть позитивный опыт работы с картой подобного типа Iron Bank.
Проблемы начались сразу же с момента получения карты, после подачи всех документов через несколько дней пригласили в отделение забрать карту, жена пошла за картой и оказалось что почему-то карту выпустили на девичью фамилию жены. Жена много лет назад держала депозит и почему-то подтянулись старые данные как ответили в отделении. Сказали что перевыпускать нужно ждите. Ок, после еще нескольких дней ждали пока пришла новая карта. На это было только начало проблем. Следующая проблема - активация карты. В отделении попробовали активировать через приложение, для начала создать пользователя пытались, вводили номер счета который сказала менеджер, ничего ... приложение выдавало ответ что клиент не найден, менеджер попробовала вставить в банкомат, сказала что пока еще не активна карта подождите немного и все будет норм. Дома пришли, перечитал документы которые выдали с картой, понял что норм не будет, так как карта сама не активируется, еще нужно активировать через приложение/сайт или звонком на горячую линию. В приложении зарегестрироваться не получилось, выдавало ошибку что договор не найден, по телефону отвечает робот, который чтобы активировать карту просит ее номер, номера нет, карта тревел идет без номера на самой карте, в итоге фиаско
Опять идем в отделение, где девочка покопавшись смогла найти последнии 4 цифры карты и активировала карту, а по поводу приложения сказала что оказывается у жены был давно логин создан уже в банке и что нужно восстановить пароль введя номер счета, когда попробовали и ничего не получилось сказала что технический трудности сегодня завтра все будет ок
Завтра ок не стало, ошибка на восстановление пароля была таже, что договор не найдет, в итоге спустя 30 минут общения с поддержкой через телеграм бот, и повторения несколько раз проблемы выяснилось что менеджер выдала неправильный номер счета и что этот счет что она распечатала в договоре не автивный, сказалаи другой номер счета только после чего мы смогли получить доступ в приложение.
Идем дальше, после получения доступа к приложению, решили опробовать карту, в этот день (28 декабря) совершили довольно много покупок, но в итоге по ним 0 баллов путешественника получили. Пишем в поддержку где говорят что подключение карты к программе займет до 3-х рабочих дней, и былы не пропадут и начислятся. Ок, на следующий день по новым транзакциям увидел что начали начислять баллы, пишу в поддержку что мол по новым транзакциям уже зачисляют баллы, а по старым так и не начислили, в ответ - ждите 3 рабочих дня. Прошло больше 3-х рабочих дней, и вот сегодня утром пишу в поддержку что баллы не начислили, говорят следующее. "балы будут насчитаны сегодня в течение дня, так как сегодня 3-й рабочий день" Вечер - ничего нет, опять пишу, и получаю отличный ответ от поддержки Если карта активирована 27, то в течение 3х рабочих дней бонусы должны начисляться За операцию 28го уже могут быть не начислены Я был в шоке от такого вранья по поводу что балы начислят и не пропадут, а тут оказывается что уже и не начислят. Начал ругаться с поддержкой, в итоге мне пишут следующее "Мы ценим вас как клиента, поэтому в индивидуальном порядке Банк единоразово доначислит Вам бонусы за операции, проведенные в момент подключения к программе вознаграждений. Сумма выплат будет указана в смс по факту зачисления на бонусный счет. Сроки выплаты- до 3-х рабочих дней."
gerra, добрый день. Очень жаль, что вам пришлось все это пройти. Прошу вас указать ИНН клиента, мы обязательно проверим и проведем работу с сотрудниками отделения и горячей линии, которые предоставили неверную информацию.
Т.е. в договоре нигде не сказано что картой оказывается можно пользоваться только через 3 дня с момента активации иначе баллы могут не начислить. Но при этом банк вместо того чтобы извинится и признать свои ошибки идет мне на уступки и "единоразово доначислит" бонусы.
Картой вы можете пользоваться сразу после активации, бонусная программа начинает действовать на протяжении 3-х рабочих дней с момента активации, это указано в офиц.правилах ПЛ. До момента ее подключения баллы не начисляются.
Я уже молчу по поводу проблем с отключением страховки и продолжающих приходить смс при выборе push уведомлений вместо них.
Уточните, что не получилось с отключением страховки? После подключения пуш, смс могут приходить при плохом интернет-покрытии.