gerra написав:

Хочу поделится здесь отзывом с форумчанами и представителем банка о том ворохе проблем с которым столкнулись когда решили стать клиентами этого банка.Решили открыть жене карту Тревел так как условия по балам путешественника показались интересными и есть позитивный опыт работы с картой подобного типа Iron Bank.Проблемы начались сразу же с момента получения карты, после подачи всех документов через несколько дней пригласили в отделение забрать карту, жена пошла за картой и оказалось что почему-то карту выпустили на девичью фамилию жены. Жена много лет назад держала депозит и почему-то подтянулись старые данные как ответили в отделении. Сказали что перевыпускать нужно ждите. Ок, после еще нескольких дней ждали пока пришла новая карта. На это было только начало проблем. Следующая проблема - активация карты. В отделении попробовали активировать через приложение, для начала создать пользователя пытались, вводили номер счета который сказала менеджер, ничего ... приложение выдавало ответ что клиент не найден, менеджер попробовала вставить в банкомат, сказала что пока еще не активна карта подождите немного и все будет норм.Дома пришли, перечитал документы которые выдали с картой, понял что норм не будет, так как карта сама не активируется, еще нужно активировать через приложение/сайт или звонком на горячую линию. В приложении зарегестрироваться не получилось, выдавало ошибку что договор не найден, по телефону отвечает робот, который чтобы активировать карту просит ее номер, номера нет, карта тревел идет без номера на самой карте, в итоге фиаскоОпять идем в отделение, где девочка покопавшись смогла найти последнии 4 цифры карты и активировала карту, а по поводу приложения сказала что оказывается у жены был давно логин создан уже в банке и что нужно восстановить пароль введя номер счета, когда попробовали и ничего не получилось сказала что технический трудности сегодня завтра все будет окЗавтра ок не стало, ошибка на восстановление пароля была таже, что договор не найдет, в итоге спустя 30 минут общения с поддержкой через телеграм бот, и повторения несколько раз проблемы выяснилось что менеджер выдала неправильный номер счетаи что этот счет что она распечатала в договоре не автивный, сказалаи другой номер счета только после чего мы смогли получить доступ в приложение.Идем дальше, после получения доступа к приложению, решили опробовать карту, в этот день (28 декабря) совершили довольно много покупок, но в итоге по ним 0 баллов путешественника получили. Пишем в поддержку где говорят что подключение карты к программе займет до 3-х рабочих дней, и былы не пропадут и начислятся. Ок, на следующий день по новым транзакциям увидел что начали начислять баллы, пишу в поддержку что мол по новым транзакциям уже зачисляют баллы, а по старым так и не начислили, в ответ - ждите 3 рабочих дня. Прошло больше 3-х рабочих дней, и вот сегодня утром пишу в поддержку что баллы не начислили, говорят следующее."балы будут насчитаны сегодня в течение дня, так как сегодня 3-й рабочий день"Вечер - ничего нет, опять пишу, и получаю отличный ответ от поддержкиЕсли карта активирована 27, то в течение 3х рабочих дней бонусы должны начислятьсяЗа операцию 28го уже могут быть не начисленыЯ был в шоке от такого вранья по поводу что балы начислят и не пропадут, а тут оказывается что уже и не начислят.Начал ругаться с поддержкой, в итоге мне пишут следующее"Мы ценим вас как клиента, поэтому в индивидуальном порядке Банк единоразово доначислит Вам бонусы за операции, проведенные в момент подключения к программе вознаграждений. Сумма выплат будет указана в смс по факту зачисления на бонусный счет. Сроки выплаты- до 3-х рабочих дней."