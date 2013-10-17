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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8044804580468047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:45

Stringer

из Харькова Райнэйр САН, а не Райнэйр - там злотый валюта.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:02

  IMPRINTER написав:Stringer

из Харькова Райнэйр САН, а не Райнэйр - там злотый валюта.

Ага, ясно, а то удивился - может правда что то в мире сильно изменилось, и кто то стал выставлять счета в зависимости от страны отправления
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:02

Re: Альфа-Банк

Stringer написав:Поясните правильно ли я понял - вы покупали отдельно билеты Харьков Краков и отдельно обратно? На сайте выставили - билеты туда оплата в гривне, билеты оттуда в злотых?

Так. Такий варіант найдешевший від Wizz. При виборі інших валют ціна зростає на 7-8%, бо Wizz конвертує по своєму курсу, але з більшим аппетитом, ніж Альфа з червня минулого року. Звичайно можна оплатити картою іншого банку, що і робив раніше, де курси нижчі чи переказом на рахунок. Любителі жолудів не оцінять)) , але під рукою не було більш кошерної карти, ніж Travel з 3%. Проведеться інша операція, тоді й буде результат "спонсорства".
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:10

  stryzhko написав:
Stringer написав:Поясните правильно ли я понял - вы покупали отдельно билеты Харьков Краков и отдельно обратно? На сайте выставили - билеты туда оплата в гривне, билеты оттуда в злотых?

Так. Такий варіант найдешевший від Wizz. При виборі інших валют ціна зростає на 7-8%, бо Wizz конвертує по своєму курсу, але з більшим аппетитом, ніж Альфа з червня минулого року. Звичайно можна оплатити картою іншого банку, що і робив раніше, де курси нижчі чи переказом на рахунок. Любителі жолудів не оцінять)) , але під рукою не було більш кошерної карти, ніж Travel з 3%. Проведеться інша операція, тоді й буде результат "спонсорства".

Вот, просто моня сейчас даёт 1% за кредитные, и любопытно, выгоднее ли было в вашем случае платить моней.
Вот я, к примеру, ещё раздумываю - положить карту тревел на полку, в надежде, что эпизодически ее можно использовать или просто закрыть ее нафиг.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:10

  stryzhko написав:Alfa_Bank, в підтримці запевняють, що не провелася одна із 2-х операцій від 7.01, здійснені в один і той же час, бо від отримувача не приходив запрос на списання. Зазвичай на 3-й день все проводилося. При цьому вже провелися деякі за 8.01. Так і є? Може заодно підкажете по яким курсам і як банк обробляє подібні платежі в грн від закордонних продавців? Зображення

stryzhko, доброго дня. Підтримка права, одна з операцій ще не списана з рахунку. Операції різні, запит на списання від продавця ще не надійшов.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:15

  kreuz написав:Вітаю!

Та зробіть ту активацію одразу після підключення до програми лояльності, якщо клієнтоорієнтовані звичайно. Тобто нехай вона буде довшою, але лояльнішою, якщо пришвидшити підключення не можете.

Або хоч додайте інформацію про тривале підключення у процес активації картки, щоб клієнт не міг її оминути, бо карту без активації ж користувати не вдасться, а значить точно ця інформація буде принаймні почута або прочитана (можна навіть з галочкою про згоду).

Звичайно, якщо це не спланований заздалегідь кидок від банку...

Шануймося, бо вже набридло читати тутечки цей стогін, що сповіщає про системне неусунення проблеми та ігнор інтересів клієнтів.

kreuz, доброго дня. Підключати швидше поки немає тех.можливості. Заборонити клієнту користуватися карткою ми не можемо до моменту підключення ПЛ. Порядок і терміни підключення всі описані в офіційних правилах ПЛ.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:18

  gerra написав:Alfa_Bank "Все запрещенные МСС в ПЛ прописаны" - так при оплате на сайтах я же не знаю какой у них МСС, ориентируюсь по тому что на сайте продается, если сайт не продает бизнесс услуги а товары, как мне понять что по транзакции не начислятся баллы. Знаете вот у меня есть пример как в подобной ситуации решили вопрос в поддержке Моно

Здравсвуйте, покупал авиабилеты у компании пегасус с карты, почему-то в меню для этой транзакции нету выкупа за мили

Оператор IRON BANK:
Я вижу, что кнопки нет по причине того, что МСС код не совпадает с авиабилетами, но эту ситуацию мы исправим )

Тут главная причина - это то, что торговая точка, которая продала билеты, настроила терминал, как будто продала экскурсию.
Оператор IRON BANK:
Мы добавим кнопку в течение суток


Т.е никто не сказал мол создатели сайта так прописали и все не наша проблема, просто решили быстро проблему и не стали прикрываться не совпадением МСС кода. Пока напрашивается один вывод после двух недель с начала работы с банком - пойти и закрыть карту и счета с таким уровнем обслуживания

gerra, мы еще разбираемся с предыдущими вашими комментариями. Не спешите все закрывать:) Я отпишусь после выяснения, посмотрим, что можно сделать.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:21

  gerra написав:Т.е никто не сказал мол создатели сайта так прописали и все не наша проблема, просто решили быстро проблему и не стали прикрываться не совпадением МСС кода. Пока напрашивается один вывод после двух недель с начала работы с банком - пойти и закрыть карту и счета с таким уровнем обслуживания

Если вы не в курсе, то Моно долгое время всех футболил точно с такой же отмазкой. И сейчас многих футболит. И за правильные MCC бывает не даёт потому что просто считает, что не нужно. Не надо делать из Моно идола - нет там его!

  gerra написав:По поводу смс, смс приходят где-то по 60% транзакций, хотя телефон практически все время подключен и интернету

А вам не всё равно? Ну приходят и что?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:28

  Інкогніто написав:
  Інкогніто написав:
Alfa_Bank написав:Депозиты, созданные в МАВ с 13:00ч 28.12.19 по 02.01.2020 будут оформлены датой 03.01.2020.


Деньги списались, депозита пока нет.


И что сделано не так, почему депозит открылся 03.01.2020?
Специально почитали Ваше сообщение и перекинули деньги с монобанка. Там под 16.5%, но с капитализацией.
28.12.2019 11:08 Заявка на створення депозиту
Договір № TDRM000459022 от 03.01.2020

Інкогніто, добрый день. Клиентам уже доначислены проценты за неучтенные 6 дней (29.12.-03.01) и будут выплачены в ближайшую дату возврата процентов (стандартно за вычетом налогов 1,5% и 18%). 11.01. всем клиентам будут осуществлены исходящие звонки с целью информирования. Извините за неудобства.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:46

Vorlon Я могу судить только из собственного опыта, возникла такая ситуация в моно с несовпадением МСС, написал один раз в поддержку, в течении часа вопрос решили. В Альфе отфутболила поддержка. И если бы это была единственная проблема только за 2 недели пользования картой, то я бы и не писал сюда скорее всего.
gerra
 
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