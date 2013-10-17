Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:48

gerra написав: Vorlon Я могу судить только из собственного опыта, возникла такая ситуация в моно с несовпадением МСС, написал один раз в поддержку, в течении часа вопрос решили. В Альфе отфутболила поддержка. И если бы это была единственная проблема только за 2 недели пользования картой, то я бы и не писал сюда скорее всего. Я могу судить только из собственного опыта, возникла такая ситуация в моно с несовпадением МСС, написал один раз в поддержку, в течении часа вопрос решили. В Альфе отфутболила поддержка. И если бы это была единственная проблема только за 2 недели пользования картой, то я бы и не писал сюда скорее всего.

В альфе все "очень увлекательно и не дает вам расслабиться", вот мои кейсы за последний год - программу лояльности забыли включить по одной из карт, страховки подключили не смотря на заявление на их отключение, карту не могли перевести в другой пакет, интернет-банкинг не работает или глючит когда он как раз нужен, все ситуации в конце концов разрешились, но это все трата личного времени за чьи-то косяки. Тут или привыкайте или действительно закрывайте счета пока не сильно в это все погрузились.