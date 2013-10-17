gerra написав:Vorlon Я могу судить только из собственного опыта, возникла такая ситуация в моно с несовпадением МСС, написал один раз в поддержку, в течении часа вопрос решили. В Альфе отфутболила поддержка. И если бы это была единственная проблема только за 2 недели пользования картой, то я бы и не писал сюда скорее всего.
В альфе все "очень увлекательно и не дает вам расслабиться", вот мои кейсы за последний год - программу лояльности забыли включить по одной из карт, страховки подключили не смотря на заявление на их отключение, карту не могли перевести в другой пакет, интернет-банкинг не работает или глючит когда он как раз нужен, все ситуации в конце концов разрешились, но это все трата личного времени за чьи-то косяки. Тут или привыкайте или действительно закрывайте счета пока не сильно в это все погрузились.
gerra написав:возникла такая ситуация в моно с несовпадением МСС, написал один раз в поддержку, в течении часа вопрос решили
Решили - как ? Добавили мсс в список незапрещённых ? За час ? Как-то очень слабо верится
Не там чел писал, что МСС по ходу было - "что-то туристическое типа экскурсии", а в реале продавались билеты на турецкого лоукостера - Пегасус. Моня такую хрень практикует - привязывает отдельные, наверное таки - терминалы под категории, не такие как их реальный МСС. В итоге Амазон получается не книги, а прочее, конкретный магазин спортоваров, может оказаться "игрушками", Ай-Хeрб - не "красотой и здоровьем", а "продуктами питания" и т.п.
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 10 січ, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
zzzzzz написав:я просто обожаю кормить деньгами мобильных операторов за звонки на городские номера телефонов, а еще мне нравится слушать голосовое меню от банка,ага.
А бедный банк не может купить номер 0800....это наверно очень дорого для банка...
Обіцяли розглянути приклади ОТП (скайп дзвінок), інших банків, в яких є можливість передзвонити на номер мобільного оператора, проте, очевидно, жлобство в Альфі дійсно перемагає лояльність та здоровий глузд!!!