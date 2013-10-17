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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8046804780488049>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:48

  gerra написав:Vorlon Я могу судить только из собственного опыта, возникла такая ситуация в моно с несовпадением МСС, написал один раз в поддержку, в течении часа вопрос решили. В Альфе отфутболила поддержка. И если бы это была единственная проблема только за 2 недели пользования картой, то я бы и не писал сюда скорее всего.


В альфе все "очень увлекательно и не дает вам расслабиться", вот мои кейсы за последний год - программу лояльности забыли включить по одной из карт, страховки подключили не смотря на заявление на их отключение, карту не могли перевести в другой пакет, интернет-банкинг не работает или глючит когда он как раз нужен, все ситуации в конце концов разрешились, но это все трата личного времени за чьи-то косяки. Тут или привыкайте или действительно закрывайте счета пока не сильно в это все погрузились.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:53

  gerra написав:возникла такая ситуация в моно с несовпадением МСС, написал один раз в поддержку, в течении часа вопрос решили

Решили - как ? Добавили мсс в список незапрещённых ? За час ?
Как-то очень слабо верится
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:01

  mustbe написав:
  gerra написав:возникла такая ситуация в моно с несовпадением МСС, написал один раз в поддержку, в течении часа вопрос решили

Решили - как ? Добавили мсс в список незапрещённых ? За час ?
Как-то очень слабо верится

Не там чел писал, что МСС по ходу было - "что-то туристическое типа экскурсии", а в реале продавались билеты на турецкого лоукостера - Пегасус. Моня такую хрень практикует - привязывает отдельные, наверное таки - терминалы под категории, не такие как их реальный МСС. В итоге Амазон получается не книги, а прочее, конкретный магазин спортоваров, может оказаться "игрушками", Ай-Хeрб - не "красотой и здоровьем", а "продуктами питания" и т.п.
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 10 січ, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:02

mustbe Добавили для этой транзакции кнопку выкупа за милли, хотя изначально для этой траназкции был не подходящий MMC. Обещали что в течении суток это произойдет, но уже через час это было сделано. Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:34

Alfa_Bank

планируются ли завтра какие то торжества по случаю отправки последнего в истории вечернего поезда?

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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:39

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

планируются ли завтра какие то торжества по случаю отправки последнего в истории вечернего поезда?


Мы работаем, некогда праздновать :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:41

  Alfa_Bank написав:Мы работаем, некогда праздновать :wink:


Шаблоны автоматом на IBAN перестроите?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:45

  Aps написав:
  Alfa_Bank написав:Мы работаем, некогда праздновать :wink:


Шаблоны автоматом на IBAN перестроите?


то сынку вжэ хвантастыка ... пусть хоть дадут возможность по новой их создать ...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:46

  Alfa_Bank написав:Мы работаем, некогда праздновать :wink:


ны вы хоть пляку пришласите на ветку, он речь толкнет ...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:46

Re: Альфа-Банк

  zzzzzz написав:я просто обожаю кормить деньгами мобильных операторов за звонки на городские номера телефонов, а еще мне нравится слушать голосовое меню от банка,ага.

А бедный банк не может купить номер 0800....это наверно очень дорого для банка...


Обіцяли розглянути приклади ОТП (скайп дзвінок), інших банків, в яких є можливість передзвонити на номер мобільного оператора, проте, очевидно, жлобство в Альфі дійсно перемагає лояльність та здоровий глузд!!! :(
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