Зараз по ІВАН шаблони не створюються?
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:48
Re: Альфа-Банк
Зараз по ІВАН шаблони не створюються?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:49
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:57
а вот самоуверенный форвард обещает автоматом шаблоны в ибан перестроить
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:09
Аваль переделал. Точнее появилась кнопка - конвертировать габлон в ебан.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:14
Re: Альфа-Банк
І Вам доброго.
Ну так лишилось 2 дні і 3 ночі. Встигнете?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:16
осталось 24 часа, т.к. все что после 17:00 завтрашнего дня будет создаваться уже не может создаваться не по ебану, т.к. последний сэп-поезд по старому уйдет завтра в 17.00.
13.01.2020 - уже отправить сэп созданный после 17.00 завтрашнего дня по-старому уже нельзя - дядя Яща не примет. Возмолжно алла и позволит его создать ... а вот будет прикол как она отправит в 10.00 13.01.2020 г. его не по ебану ...
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:35
Re: Альфа-Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:55
Re: Альфа-Банк
где бальшой обратний счьотчік?
+50грн !
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:02
Re: Альфа-Банк
А как-то можно сбросить выбранные в начале месяца категории орехов? Чтоб выбрать другие
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