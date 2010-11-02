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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8046804780488049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:48

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:пусть хоть дадут возможность по новой их создать

Зараз по ІВАН шаблони не створюються?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:49

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:пусть хоть дадут возможность по новой их создать

Зараз по ІВАН шаблони не створюються?

Квесторе_поверніться, доброго дня. Поки ще ні.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:57

а вот самоуверенный форвард обещает автоматом шаблоны в ибан перестроить :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:09

  v57 написав:а вот самоуверенный форвард обещает автоматом шаблоны в ибан перестроить :)


Аваль переделал. Точнее появилась кнопка - конвертировать габлон в ебан.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:13

а этот пуш прислал- не бздо сами все сделаем
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:14

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, доброго дня. Поки ще ні.

І Вам доброго.
Ну так лишилось 2 дні і 3 ночі. Встигнете?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:16

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, доброго дня. Поки ще ні.

І Вам доброго.
Ну так лишилось 2 дні і 3 ночі. Встигнете?


осталось 24 часа, т.к. все что после 17:00 завтрашнего дня будет создаваться уже не может создаваться не по ебану, т.к. последний сэп-поезд по старому уйдет завтра в 17.00.
13.01.2020 - уже отправить сэп созданный после 17.00 завтрашнего дня по-старому уже нельзя - дядя Яща не примет. Возмолжно алла и позволит его создать ... а вот будет прикол как она отправит в 10.00 13.01.2020 г. его не по ебану ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:35

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:осталось 24 часа

З Вами можна погодитись.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:55

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:осталось 24 часа, т.к. все что после 17:00 завтрашнего дня будет создаваться уже не может создаваться не по ебану, т.к. последний сэп-поезд по старому уйдет завтра в 17.00.


где бальшой обратний счьотчік? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:02

Re: Альфа-Банк

А как-то можно сбросить выбранные в начале месяца категории орехов? Чтоб выбрать другие :)
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