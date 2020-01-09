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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8047804880498050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:57

курс по картам

кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью
SILVER_UA
 
Повідомлень: 522
З нами з: 21.07.10
Подякував: 72 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:15

Лимиты на СЭП

Не могу на сайте и поиском найти лимиты на СЭП. Вроде читал, что увеличили с августа:
За раз 50т, день 250т, месяц 500т.
Верно?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:21

  lel написав:Не могу на сайте и поиском найти лимиты на СЭП. Вроде читал, что увеличили с августа:
За раз 50т, день 250т, месяц 500т.
Верно?


это лимиты для сэпапо ебану.
без ебана старые 50/150/400
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IMPRINTER
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Подякували: 5845 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:24

  IMPRINTER написав:
  lel написав:Не могу на сайте и поиском найти лимиты на СЭП. Вроде читал, что увеличили с августа:
За раз 50т, день 250т, месяц 500т.
Верно?


это лимиты для сэпапо ебану.
без ебана старые 50/150/400

После 13.01.20 будет же только Ибан? И лимиты 50/250/500 ?
lel
 
Повідомлень: 2394
З нами з: 10.12.13
Подякував: 954 раз.
Подякували: 269 раз.
 
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  #<1 ... 8047804880498050
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