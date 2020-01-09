|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:57
курс по картам
кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:15
Лимиты на СЭП
Не могу на сайте и поиском найти лимиты на СЭП. Вроде читал, что увеличили с августа:
За раз 50т, день 250т, месяц 500т.
Верно?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:21
это лимиты для сэпапо ебану.
без ебана старые 50/150/400
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:24
Зараз переглядають цей форум: casper12, extreme_lviv_ua, klug, lel, Охотник на деньги, V2, vitaliy1111, Vorlon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|