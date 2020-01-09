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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8047804880498050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:57

курс по картам

кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:15

Лимиты на СЭП

Не могу на сайте и поиском найти лимиты на СЭП. Вроде читал, что увеличили с августа:
За раз 50т, день 250т, месяц 500т.
Верно?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:21

  lel написав:Не могу на сайте и поиском найти лимиты на СЭП. Вроде читал, что увеличили с августа:
За раз 50т, день 250т, месяц 500т.
Верно?


это лимиты для сэпапо ебану.
без ебана старые 50/150/400
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:24

del
Востаннє редагувалось lel в П'ят 10 січ, 2020 19:35, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:33

Нашел.
  Alfa_Bank написав:
Ліміти МАБ:
Договірне списання по довільним Реквізитам платежу на рахунки юридичних і фізичних осіб в інших банках України: 50/150/400 000.
Платежі по IBAN в інший банк: 150/250/500 000.
Востаннє редагувалось lel в П'ят 10 січ, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:36

Це по 150000 можна буде ганяти через Аллу? :shock:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:37

  Квесторе_поверніться написав:Це по 150000 можна буде ганяти через Аллу? :shock:

Думаю скоро эти тарифы поменяют не в лучшую сторону в связи со сменой тарифов НБУ.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:09

Як краще зробити переказ коштів?

Друзі, підкажіть будь ласка, як краще переказати кошти з альфи - за допомогою 'переказ за реквізитами' чи 'переказ за іban' ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:18

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка, як краще переказати кошти з альфи - за допомогою 'переказ за реквізитами' чи 'переказ за іban' ?

Шлите через "ибан" - у меня сегодня в 8 утра так созданный платеж в 10-00 был у получателя. Аж не ожидал от Аллы такой прыти. К тому же завтра последний день "не ибана" - может быть всякое. Лучше ИМХО подстраxepится абы чего не вышло ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:28

  Flamingo написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка, як краще переказати кошти з альфи - за допомогою 'переказ за реквізитами' чи 'переказ за іban' ?

Шлите через "ибан" - у меня сегодня в 8 утра так созданный платеж в 10-00 был у получателя. Аж не ожидал от Аллы такой прыти. К тому же завтра последний день "не ибана" - может быть всякое. Лучше ИМХО подстраxepится абы чего не вышло ;)

Flamingo, дякую, буду завтра пробувати. Головне щоб алла не затримала виплату депозиту та відсотків, щоб було що перераховувати )
1finanсier
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