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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:57
курс по картам
кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:15
Лимиты на СЭП
Не могу на сайте и поиском найти лимиты на СЭП. Вроде читал, что увеличили с августа:
За раз 50т, день 250т, месяц 500т.
Верно?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:21
это лимиты для сэпапо ебану.
без ебана старые 50/150/400
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:24
del
Востаннє редагувалось lel в П'ят 10 січ, 2020 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:33
Нашел.
Востаннє редагувалось lel в П'ят 10 січ, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:36
Це по 150000 можна буде ганяти через Аллу?
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:37
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:09
Як краще зробити переказ коштів?
Друзі, підкажіть будь ласка, як краще переказати кошти з альфи - за допомогою 'переказ за реквізитами' чи 'переказ за іban' ?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:18
Шлите через "ибан" - у меня сегодня в 8 утра так созданный платеж в 10-00 был у получателя. Аж не ожидал от Аллы такой прыти. К тому же завтра последний день "не ибана" - может быть всякое. Лучше ИМХО подстраxepится абы чего не вышло
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:28
Flamingo, дякую, буду завтра пробувати. Головне щоб алла не затримала виплату депозиту та відсотків, щоб було що перераховувати )
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