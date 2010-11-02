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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:09
ramzes4 написав:
А как-то можно сбросить выбранные в начале месяца категории орехов? Чтоб выбрать другие
Низзя. Алля - это не моня.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:11
SILVER_UA написав:
кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью
Об этом кричат с июня.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:32
rollo написав: SILVER_UA написав:
кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью
Об этом кричат с июня.
В Форвврді ще гірше ніжв поганих курсів Алли.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:44
А что со старыми шаблонами интересно будет, как безибана запретят
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