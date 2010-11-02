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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8048804980508051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:09

  ramzes4 написав:А как-то можно сбросить выбранные в начале месяца категории орехов? Чтоб выбрать другие :)

Низзя. Алля - это не моня.
rollo
 
Повідомлень: 270
З нами з: 20.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:11

  SILVER_UA написав:кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью

Об этом кричат с июня.
:|
rollo
 
Повідомлень: 270
З нами з: 20.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:32

  rollo написав:
  SILVER_UA написав:кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью

Об этом кричат с июня.
:|

В Форвврді ще гірше ніжв поганих курсів Алли.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:44

Re: Альфа-Банк

А что со старыми шаблонами интересно будет, как безибана запретят
Faceless
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Повідомлень: 26261
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  #<1 ... 8048804980508051
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