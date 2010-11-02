|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:09
ramzes4 написав:
А как-то можно сбросить выбранные в начале месяца категории орехов? Чтоб выбрать другие
Низзя. Алля - это не моня.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:11
SILVER_UA написав:
кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью
Об этом кричат с июня.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:32
rollo написав: SILVER_UA написав:
кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью
Об этом кричат с июня.
В Форвврді ще гірше ніжв поганих курсів Алли.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1232
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:44
А что со старыми шаблонами интересно будет, как безибана запретят
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26261
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1137 раз.
- Подякували: 6177 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:58
Faceless написав:
А что со старыми шаблонами интересно будет, как безибана запретят
Удалят, как было однажды при обновлении маба. бекапте пока есть возможность.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2524
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:06
Faceless написав:
А что со старыми шаблонами интересно будет, как безибана запретят
Я уже синхронизировал и переконвертил с Валей
У Алки в МАБе уже выскакивает напоминалка про конвертацию в ИБАН
Думаю этим и ограничатся
В апликухе просто шаблоны перестанут работать
Писец
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30040
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3475 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:27
clientage написав: Faceless написав:
А что со старыми шаблонами интересно будет, как безибана запретят
Я уже синхронизировал и переконвертил с Валей
У Алки в МАБе уже выскакивает напоминалка про конвертацию в ИБАН
Думаю этим и ограничатся
В апликухе просто шаблоны перестанут работать
Писец
Может вам и вход в МАБ не нравится, курсы там всякие или фрод лочащий карты за любой перевод? Люди работают. Не щадят ни копейки супостата.
Имейте уважение. Шаблон для ИБАНа это же очень сложно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1998
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16973
|2410086
|
П'ят 10 січ, 2020 23:06
Фантом
|
|5812
|772536
|
|
|36998
|4544952
|
|