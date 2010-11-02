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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8049805080518052>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:09

  ramzes4 написав:А как-то можно сбросить выбранные в начале месяца категории орехов? Чтоб выбрать другие :)

Низзя. Алля - это не моня.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:11

  SILVER_UA написав:кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью

Об этом кричат с июня.
:|
rollo
 
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Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:32

  rollo написав:
  SILVER_UA написав:кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью

Об этом кричат с июня.
:|

В Форвврді ще гірше ніжв поганих курсів Алли.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:44

Re: Альфа-Банк

А что со старыми шаблонами интересно будет, как безибана запретят
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:58

  Faceless написав:А что со старыми шаблонами интересно будет, как безибана запретят

Удалят, как было однажды при обновлении маба. бекапте пока есть возможность.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:06

  Faceless написав:А что со старыми шаблонами интересно будет, как безибана запретят

Я уже синхронизировал и переконвертил с Валей
У Алки в МАБе уже выскакивает напоминалка про конвертацию в ИБАН
Думаю этим и ограничатся :mrgreen:
В апликухе просто шаблоны перестанут работать
Писец :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:27

  clientage написав:
  Faceless написав:А что со старыми шаблонами интересно будет, как безибана запретят

Я уже синхронизировал и переконвертил с Валей
У Алки в МАБе уже выскакивает напоминалка про конвертацию в ИБАН
Думаю этим и ограничатся :mrgreen:
В апликухе просто шаблоны перестанут работать
Писец :evil:

Может вам и вход в МАБ не нравится, курсы там всякие или фрод лочащий карты за любой перевод? Люди работают. Не щадят ни копейки супостата.
Имейте уважение. Шаблон для ИБАНа это же очень сложно. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:21

  ramzes4 написав:А как-то можно сбросить выбранные в начале месяца категории орехов? Чтоб выбрать другие :)

ramzes4, добрый день. Выбор категорий доступен только раз в месяц.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:37

Re: Альфа-Банк

Всё, старые шаблоны уже не работают, требуют ИБАН. :evil:
Не рановато?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:52

  Фантом написав:Всё, старые шаблоны уже не работают, требуют ИБАН. :evil:
Не рановато?


Через приложение без проблем.
Может сбой какой был.
Aps
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