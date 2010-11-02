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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8049805080518052

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:09

  Aps написав:
  Фантом написав:Всё, старые шаблоны уже не работают, требуют ИБАН. :evil:
Не рановато?


Через приложение без проблем.
Может сбой какой был.

В Вебе даже полей МФО и Номер счёта не осталось.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:39

  Фантом написав:
  Aps написав:
  Фантом написав:Всё, старые шаблоны уже не работают, требуют ИБАН. :evil:
Не рановато?


Через приложение без проблем.
Может сбой какой был.

В Вебе даже полей МФО и Номер счёта не осталось.


Так что, по старому уде всё? Тока ибан? Шаблонов на которого нет
И слать надо на свой страх и риск, что где то ошибешься? На и делать это когдатне дома крайне слодно.
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  #<1 ... 8049805080518052
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