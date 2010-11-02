В Вебе даже полей МФО и Номер счёта не осталось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:09
В Вебе даже полей МФО и Номер счёта не осталось.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:39
Так что, по старому уде всё? Тока ибан? Шаблонов на которого нет
И слать надо на свой страх и риск, что где то ошибешься? На и делать это когдатне дома крайне слодно.
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