Додано: Суб 11 січ, 2020 09:44

Конвектор Алле таки не посилу был.

Теперь при нажатии на старый шаблон перекилует на ебан, но в поле счет написано Номер еьана уточни в своем банке) И можно сохранить шаблон еьан. ну хоть так)

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