Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:09
Aps написав: Фантом написав:
Всё, старые шаблоны уже не работают, требуют ИБАН.
Не рановато?
Через приложение без проблем.
Может сбой какой был.
В Вебе даже полей МФО и Номер счёта не осталось.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Повідомлень: 2007
З нами з: 18.05.16
Подякував: 276 раз.
Подякували: 212 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:39
Фантом написав: Aps написав: Фантом написав:
Всё, старые шаблоны уже не работают, требуют ИБАН.
Не рановато?
Через приложение без проблем.
Может сбой какой был.
В Вебе даже полей МФО и Номер счёта не осталось.
Так что, по старому уде всё? Тока ибан? Шаблонов на которого нет
И слать надо на свой страх и риск, что где то ошибешься? На и делать это когдатне дома крайне слодно.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 36796
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5846 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:44
Конвектор Алле таки не посилу был.
Теперь при нажатии на старый шаблон перекилует на ебан, но в поле счет написано Номер еьана уточни в своем банке) И можно сохранить шаблон еьан. ну хоть так)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 36796
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5846 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:48
IMPRINTER написав:
Конвектор Алле таки не посилу был.
Теперь при нажатии на старый шаблон перекилует на ебан, но в поле счет написано Номер еьана уточни в своем банке) И можно сохранить шаблон еьан. ну хоть так)
Я прям тут конвертирую
https://bank.gov.ua/iban
, очень удобно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Повідомлень: 2007
З нами з: 18.05.16
Подякував: 276 раз.
Подякували: 212 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:50
Фантом написав: IMPRINTER написав:
Конвектор Алле таки не посилу был.
Теперь при нажатии на старый шаблон перекилует на ебан, но в поле счет написано Номер еьана уточни в своем банке) И можно сохранить шаблон еьан. ну хоть так)
Я прям тут конвертирую
https://bank.gov.ua/iban
, очень удобно.
Я понимаю, но алла затягивада до почледнего дня, обещпя что оно само конаериееися.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 36796
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5846 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:26
IMPRINTER написав: Фантом написав: IMPRINTER написав:
Конвектор Алле таки не посилу был.
Теперь при нажатии на старый шаблон перекилует на ебан, но в поле счет написано Номер еьана уточни в своем банке) И можно сохранить шаблон еьан. ну хоть так)
Я прям тут конвертирую
https://bank.gov.ua/iban
, очень удобно.
Я понимаю, но алла затягивада до почледнего дня, обещпя что оно само конаериееися.
Все опять взад откатили, опять шаблоны с ибаном сделать нельзя
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард -
http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод
F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
Повідомлень: 10299
З нами з: 23.01.13
Подякував: 298 раз.
Подякували: 1454 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
14974
2073099
37002
4545761
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16974
2410535