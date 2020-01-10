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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:14
Re: Максимум
andyteam, ну и в конце ноября представили тариф "Максимум 2.0" (отмена РКО 60 грн/месяц при наличии задолженности). Переход на этот тариф только при перевыпуске основных карт на следующий день после РД.
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:18
Да такой себе «ненавязчивый» сервис.
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:26
Все опять взад откатили, опять шаблоны с ибаном сделать нельзя
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:32
Re: Альфа-Банк
Напишу, хоч і змінили. Альфа таки накинул свої 2.2%(стандартний завищений курс по карткам, який банк використовує для оплати в іноземній валюті десь з червня минулого року.) Таким чином за покупку в UAH +0,2%, за PLN +0,5% на мою користь при використанні Travel.
Моно зажав потрібну категорію в цьому місяці. А так десь аж 9 грн ще було б в плюс )) Раніше так і робив, бо в Моно курс кращий і суму в грн списує відразу без додаткових %. Але ця покупка ще компенсується накопиченими Travel балами, для чого й робилася в тому числі.
Любителі жолудів закидають тапками))
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