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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8050805180528053

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:14

Re: Максимум

andyteam, ну и в конце ноября представили тариф "Максимум 2.0" (отмена РКО 60 грн/месяц при наличии задолженности). Переход на этот тариф только при перевыпуске основных карт на следующий день после РД.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:18

  Мизантрóп написав:
  andyteam написав:Первый месяц использования кредитки Максимум. В выписке ежемесячный страховой платеж от страховых рисков? Я что то в тарифах пропустил?

viewtopic.php?p=4814636#p4814636
044 494 01 01

Зображення

Да такой себе «ненавязчивый» сервис.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:26

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:Конвектор Алле таки не посилу был.
Теперь при нажатии на старый шаблон перекилует на ебан, но в поле счет написано Номер еьана уточни в своем банке) И можно сохранить шаблон еьан. ну хоть так)

Я прям тут конвертирую https://bank.gov.ua/iban, очень удобно.


Я понимаю, но алла затягивада до почледнего дня, обещпя что оно само конаериееися.

Все опять взад откатили, опять шаблоны с ибаном сделать нельзя
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:32

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:напишите если сумму вдруг не помяняют после проводки!
а также интересно там будет +5 в пользу банки или все 10%?

Напишу, хоч і змінили. Альфа таки накинул свої 2.2%(стандартний завищений курс по карткам, який банк використовує для оплати в іноземній валюті десь з червня минулого року.) Таким чином за покупку в UAH +0,2%, за PLN +0,5% на мою користь при використанні Travel.
Stringer написав:Вот, просто моня сейчас даёт 1% за кредитные, и любопытно, выгоднее ли было в вашем случае платить моней.

Моно зажав потрібну категорію в цьому місяці. А так десь аж 9 грн ще було б в плюс )) Раніше так і робив, бо в Моно курс кращий і суму в грн списує відразу без додаткових %. Але ця покупка ще компенсується накопиченими Travel балами, для чого й робилася в тому числі.
Любителі жолудів закидають тапками))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:48

  Кочевник написав:
  rollo написав:
  SILVER_UA написав:кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью

Об этом кричат с июня.
:|

В Форвврді ще гірше ніжв поганих курсів Алли.

Нашлись защитники курсов Аллы.
Пишете неправду, сегодня курс Аллы по картам 24.50 (онлайн 24.08), у Форварда 24.12
В ноябре активно пользовал ту карту за границей - курсы вменяемые и кешбэк дают.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:48

  Stringer написав:Все опять взад откатили, опять шаблоны с ибаном сделать нельзя

Только что сделал IBAN на основе старого.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:14

  curiousobro написав:
  Stringer написав:Все опять взад откатили, опять шаблоны с ибаном сделать нельзя

Только что сделал IBAN на основе старого.

Форвард все шаблоны сам перевёл, а эти шаромыжники даже нормально самому переделать шаблоны не дают, щас опять полезу доделывать :evil: день рождения, смс...
издеваются самки собак
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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