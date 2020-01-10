andyteam, ну и в конце ноября представили тариф "Максимум 2.0" (отмена РКО 60 грн/месяц при наличии задолженности). Переход на этот тариф только при перевыпуске основных карт на следующий день после РД.
IMPRINTER написав:Конвектор Алле таки не посилу был. Теперь при нажатии на старый шаблон перекилует на ебан, но в поле счет написано Номер еьана уточни в своем банке) И можно сохранить шаблон еьан. ну хоть так)
uaprofi написав:напишите если сумму вдруг не помяняют после проводки! а также интересно там будет +5 в пользу банки или все 10%?
Напишу, хоч і змінили. Альфа таки накинул свої 2.2%(стандартний завищений курс по карткам, який банк використовує для оплати в іноземній валюті десь з червня минулого року.) Таким чином за покупку в UAH +0,2%, за PLN +0,5% на мою користь при використанні Travel.
Stringer написав:Вот, просто моня сейчас даёт 1% за кредитные, и любопытно, выгоднее ли было в вашем случае платить моней.
Моно зажав потрібну категорію в цьому місяці. А так десь аж 9 грн ще було б в плюс )) Раніше так і робив, бо в Моно курс кращий і суму в грн списує відразу без додаткових %. Але ця покупка ще компенсується накопиченими Travel балами, для чого й робилася в тому числі. Любителі жолудів закидають тапками))