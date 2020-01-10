Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:14
andyteam, ну и в конце ноября представили тариф "Максимум 2.0" (отмена РКО 60 грн/месяц при наличии задолженности). Переход на этот тариф только при перевыпуске основных карт на следующий день после РД.
MASolomko
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:18
Мизантрóп написав: andyteam написав:
Первый месяц использования кредитки Максимум. В выписке ежемесячный страховой платеж от страховых рисков? Я что то в тарифах пропустил?
viewtopic.php?p=4814636#p4814636
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Да такой себе «ненавязчивый» сервис.
andyteam
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:26
IMPRINTER написав: Фантом написав: IMPRINTER написав:
Конвектор Алле таки не посилу был.
Теперь при нажатии на старый шаблон перекилует на ебан, но в поле счет написано Номер еьана уточни в своем банке) И можно сохранить шаблон еьан. ну хоть так)
Я прям тут конвертирую
https://bank.gov.ua/iban
, очень удобно.
Я понимаю, но алла затягивада до почледнего дня, обещпя что оно само конаериееися.
Все опять взад откатили, опять шаблоны с ибаном сделать нельзя
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Stringer
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:32
uaprofi написав:напишите если сумму вдруг не помяняют после проводки! а также интересно там будет +5 в пользу банки или все 10%?
Напишу, хоч і змінили. Альфа таки накинул свої 2.2%(стандартний завищений курс по карткам, який банк використовує для оплати в іноземній валюті десь з червня минулого року.) Таким чином за покупку в UAH +0,2%, за PLN +0,5% на мою користь при використанні Travel.
Stringer написав:Вот, просто моня сейчас даёт 1% за кредитные, и любопытно, выгоднее ли было в вашем случае платить моней.
Моно зажав потрібну категорію в цьому місяці. А так десь аж 9 грн ще було б в плюс )) Раніше так і робив, бо в Моно курс кращий і суму в грн списує відразу без додаткових %. Але ця покупка ще компенсується накопиченими Travel балами, для чого й робилася в тому числі.
Любителі жолудів закидають тапками))
stryzhko
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:48
Кочевник написав: rollo написав: SILVER_UA написав:
кто еще не знает, напоминаю, что пользоваться гривневыми картами Альфы при тратах в иностранной валюте, крайне не выгодно. Курс не имеет ничего общего с реальностью
Об этом кричат с июня.
В Форвврді ще гірше ніжв поганих курсів Алли.
Нашлись защитники курсов Аллы.
Пишете неправду, сегодня курс Аллы по картам 24.50 (онлайн 24.08), у Форварда 24.12
В ноябре активно пользовал ту карту за границей - курсы вменяемые и кешбэк дают.
rollo
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:48
Stringer написав:
Все опять взад откатили, опять шаблоны с ибаном сделать нельзя
Только что сделал IBAN на основе старого.
curiousobro
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:14
curiousobro написав: Stringer написав:
Все опять взад откатили, опять шаблоны с ибаном сделать нельзя
Только что сделал IBAN на основе старого.
Форвард все шаблоны сам перевёл, а эти шаромыжники даже нормально самому переделать шаблоны не дают, щас опять полезу доделывать
день рождения, смс...
издеваются самки собак
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:31
Stringer написав: curiousobro написав: Stringer написав:
Все опять взад откатили, опять шаблоны с ибаном сделать нельзя
Только что сделал IBAN на основе старого.
Форвард все шаблоны сам перевёл, а эти шаромыжники даже нормально самому переделать шаблоны не дают, щас опять полезу доделывать
день рождения, смс...
издеваются самки собак
да пусть же хоть так ... а то я думал еще долго будем вручную каждій раз вбивать
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:45
Stringer на жмите Заплатить пор старому шаблону ... там можно отредактировать его на ебан и перехохранить как ебановский
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:52
IMPRINTER написав: Stringer написав: curiousobro написав:
Только что сделал IBAN на основе старого.
Форвард все шаблоны сам перевёл, а эти шаромыжники даже нормально самому переделать шаблоны не дают, щас опять полезу доделывать
день рождения, смс...
издеваются самки собак
да пусть же хоть так ... а то я думал еще долго будем вручную каждій раз вбивать
Новые шаблоны с ибаном не редактируются и не переделываются,
тьхфу косорукие
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Stringer
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