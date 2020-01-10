|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 15:13
Stringer
Відредагував шаблон вставивши IBAN та зберіг. Автоматична конвертація відсутня
. Але хоч так
-
Bogdanv
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 11.06.09
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 січ, 2020 15:25
Bogdanv написав:Stringer
Відредагував шаблон вставивши IBAN та зберіг. Автоматична конвертація відсутня
. Але хоч так
Stringer написав: IMPRINTER написав:
да пусть же хоть так ... а то я думал еще долго будем вручную каждій раз вбивать
Новые шаблоны с ибаном не редактируются и не переделываются,
тьхфу косорукие
А теперь ещё и:
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
Дармоеды
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10304
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 1454 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 січ, 2020 15:31
Stringer написав:
А теперь ещё и:
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
Дармоеды
Stringer, добрый день. Сервис работает. Попробуйте еще раз.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7911
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 11 січ, 2020 15:38
Alfa_Bank написав: Stringer написав:
А теперь ещё и:
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
Дармоеды
Stringer, добрый день. Сервис работает. Попробуйте еще раз.
В сафари не работает, а в других браузерах у меня другие аккаунты...
целый день занимаюсь сегодня вашим банком с вашими косорукими программистами
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10304
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 1454 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1776
|7020
|
|
|37016
|4546580
|
|
|14977
|2073458
|
|