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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 15:13
Stringer
Відредагував шаблон вставивши IBAN та зберіг. Автоматична конвертація відсутня
. Але хоч так
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Bogdanv
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Додано: Суб 11 січ, 2020 15:25
Bogdanv написав:Stringer
Відредагував шаблон вставивши IBAN та зберіг. Автоматична конвертація відсутня
. Але хоч так
Stringer написав: IMPRINTER написав:
да пусть же хоть так ... а то я думал еще долго будем вручную каждій раз вбивать
Новые шаблоны с ибаном не редактируются и не переделываются,
тьхфу косорукие
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на данный момент сервис временно не доступен.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 15:31
Stringer написав:
А теперь ещё и:
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
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Stringer, добрый день. Сервис работает. Попробуйте еще раз.
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 11 січ, 2020 15:38
Alfa_Bank написав: Stringer написав:
А теперь ещё и:
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
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Дармоеды
Stringer, добрый день. Сервис работает. Попробуйте еще раз.
В сафари не работает, а в других браузерах у меня другие аккаунты...
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Stringer
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Додано: Суб 11 січ, 2020 16:34
Stringer написав:
самому переделать шаблоны не дают, щас опять полезу доделывать
так чо их переделывать, када они в апликухе отображаются по-старому
Я седня платил через апликуху Алкину, через ИБАН, на всяк случай.
Так данные копипастил из ИБАН-шаблонов Вальки. Весело
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:01
clientage написав: Stringer написав:
самому переделать шаблоны не дают, щас опять полезу доделывать
так чо их переделывать, када они в апликухе отображаются по-старому
Я седня платил через апликуху Алкину, через ИБАН, на всяк случай.
Так данные копипастил из ИБАН-шаблонов Вальки. Весело
Переделывал из старых в новые и сохранял их с ибаном
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
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Stringer
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:10
Stringer написав: clientage написав: Stringer написав:
самому переделать шаблоны не дают, щас опять полезу доделывать
так чо их переделывать, када они в апликухе отображаются по-старому
Я седня платил через апликуху Алкину, через ИБАН, на всяк случай.
Так данные копипастил из ИБАН-шаблонов Вальки. Весело
Переделывал из старых в новые и сохранял их с ибаном
Даа, вот щас тоже раздуплился
Старые нуна не корректировать, а на их основе создавать новые, с новыми иконками и группами. И так 25..30 раз. Весёлый банк
Ну а в апликухе ИБАН-шаблоны НЕ отображаются. Вот и не знаю переделывать дальше или лучше подождать. Вдрух программеры Адки таки ченить сносное отмочат.. или просто снесут старые шаблоны и скажут, шо так и было.
Осталось грамм 150 Ужгорода, уже в прозрачной бутылке
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:18
clientage написав: Stringer написав:
[quote="4839374:clientage"
так чо их переделывать, када они в апликухе отображаются по-старому
Я седня платил через апликуху Алкину, через ИБАН, на всяк случай.
Так данные копипастил из ИБАН-шаблонов Вальки. Весело
Переделывал из старых в новые и сохранял их с ибаном
Даа, вот щас тоже раздуплился
Старые нуна не корректировать, а на их основе создавать новые, с новыми иконками и группами. И так 25..30 раз. Весёлый банк
Ну а в апликухе ИБАН-шаблоны НЕ отображаются. Вот и не знаю переделывать дальше или лучше подождать. Вдрух программеры Адки таки ченить сносное отмочат.. или просто снесут старые шаблоны и скажут, шо так и было.
Осталось грамм 150 Ужгорода, уже в прозрачной бутылке
[/quote]
Полез проверять в приложение - новые шаблоны с ибанами там есть, тока они сцуко все подписаны одинаково "Новый шаблон"
от ибанаты в этой альфе - все для людей
+100 грн
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