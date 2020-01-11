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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8051805280538054

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:13

Stringer Відредагував шаблон вставивши IBAN та зберіг. Автоматична конвертація відсутня :(. Але хоч так
Bogdanv
 
Повідомлень: 31
З нами з: 11.06.09
Подякував: 28 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:25

  Bogdanv написав:Stringer Відредагував шаблон вставивши IBAN та зберіг. Автоматична конвертація відсутня :(. Але хоч так

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:да пусть же хоть так ... а то я думал еще долго будем вручную каждій раз вбивать

Новые шаблоны с ибаном не редактируются и не переделываются,
тьхфу косорукие

А теперь ещё и:
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile

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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:31

  Stringer написав:А теперь ещё и:
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile

Дармоеды

Stringer, добрый день. Сервис работает. Попробуйте еще раз.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7911
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:38

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:А теперь ещё и:
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile

Дармоеды

Stringer, добрый день. Сервис работает. Попробуйте еще раз.

В сафари не работает, а в других браузерах у меня другие аккаунты...
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Stringer
 
Повідомлень: 10311
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:34

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:самому переделать шаблоны не дают, щас опять полезу доделывать

так чо их переделывать, када они в апликухе отображаются по-старому :evil:

Я седня платил через апликуху Алкину, через ИБАН, на всяк случай.
Так данные копипастил из ИБАН-шаблонов Вальки. Весело :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:01

  clientage написав:
  Stringer написав:самому переделать шаблоны не дают, щас опять полезу доделывать

так чо их переделывать, када они в апликухе отображаются по-старому :evil:

Я седня платил через апликуху Алкину, через ИБАН, на всяк случай.
Так данные копипастил из ИБАН-шаблонов Вальки. Весело :evil:

Переделывал из старых в новые и сохранял их с ибаном ;-)
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:10

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:самому переделать шаблоны не дают, щас опять полезу доделывать

так чо их переделывать, када они в апликухе отображаются по-старому :evil:

Я седня платил через апликуху Алкину, через ИБАН, на всяк случай.
Так данные копипастил из ИБАН-шаблонов Вальки. Весело :evil:

Переделывал из старых в новые и сохранял их с ибаном ;-)

Даа, вот щас тоже раздуплился
Старые нуна не корректировать, а на их основе создавать новые, с новыми иконками и группами. И так 25..30 раз. Весёлый банк
Ну а в апликухе ИБАН-шаблоны НЕ отображаются. Вот и не знаю переделывать дальше или лучше подождать. Вдрух программеры Адки таки ченить сносное отмочат.. или просто снесут старые шаблоны и скажут, шо так и было.
Осталось грамм 150 Ужгорода, уже в прозрачной бутылке :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30042
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2395 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:18

  clientage написав:
  Stringer написав:[quote="4839374:clientage"
так чо их переделывать, када они в апликухе отображаются по-старому :evil:

Я седня платил через апликуху Алкину, через ИБАН, на всяк случай.
Так данные копипастил из ИБАН-шаблонов Вальки. Весело :evil:

Переделывал из старых в новые и сохранял их с ибаном ;-)

Даа, вот щас тоже раздуплился
Старые нуна не корректировать, а на их основе создавать новые, с новыми иконками и группами. И так 25..30 раз. Весёлый банк
Ну а в апликухе ИБАН-шаблоны НЕ отображаются. Вот и не знаю переделывать дальше или лучше подождать. Вдрух программеры Адки таки ченить сносное отмочат.. или просто снесут старые шаблоны и скажут, шо так и было.
Осталось грамм 150 Ужгорода, уже в прозрачной бутылке :([/quote]
Полез проверять в приложение - новые шаблоны с ибанами там есть, тока они сцуко все подписаны одинаково "Новый шаблон" :evil: от ибанаты в этой альфе - все для людей...
Пропадите вы пропадом со своими клятыми смузистами, целый день потратил зазря
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:30

Alfa_Bank Спасибо за решение проблемных вопросов с начислением балов. Все балы были доначисленны. Надеюсь в дальнейшем таких проблем возникать не будет
gerra
 
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