Додано: Суб 11 січ, 2020 17:18

clientage написав: Stringer написав: [quote="4839374:clientage"

так чо их переделывать, када они в апликухе отображаются по-старому



Я седня платил через апликуху Алкину, через ИБАН, на всяк случай.

Так данные копипастил из ИБАН-шаблонов Вальки. Весело [quote="4839374:clientage"так чо их переделывать, када они в апликухе отображаются по-старомуЯ седня платил через апликуху Алкину, через ИБАН, на всяк случай.Так данные копипастил из ИБАН-шаблонов Вальки. Весело

Переделывал из старых в новые и сохранял их с ибаном Переделывал из старых в новые и сохранял их с ибаном

Даа, вот щас тоже раздуплилсяСтарые нуна не корректировать, а на их основе создавать новые, с новыми иконками и группами. И так 25..30 раз. Весёлый банкНу а в апликухе ИБАН-шаблоны НЕ отображаются. Вот и не знаю переделывать дальше или лучше подождать. Вдрух программеры Адки таки ченить сносное отмочат.. или просто снесут старые шаблоны и скажут, шо так и было.Осталось грамм 150 Ужгорода, уже в прозрачной бутылке[/quote]Полез проверять в приложение - новые шаблоны с ибанами там есть, тока они сцуко все подписаны одинаково "Новый шаблон"от ибанаты в этой альфе - все для людей...Пропадите вы пропадом со своими клятыми смузистами, целый день потратил зазря