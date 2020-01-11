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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 15:13
Stringer Відредагував шаблон вставивши IBAN та зберіг. Автоматична конвертація відсутня . Але хоч так
Додано: Суб 11 січ, 2020 15:25
А теперь ещё и:
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
Дармоеды
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Додано: Суб 11 січ, 2020 15:31
Додано: Суб 11 січ, 2020 15:38
В сафари не работает, а в других браузерах у меня другие аккаунты...
целый день занимаюсь сегодня вашим банком с вашими косорукими программистами
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Додано: Суб 11 січ, 2020 16:34
Re: Альфа-Банк
так чо их переделывать, када они в апликухе отображаются по-старому
Я седня платил через апликуху Алкину, через ИБАН, на всяк случай.
Так данные копипастил из ИБАН-шаблонов Вальки. Весело
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:01
Переделывал из старых в новые и сохранял их с ибаном
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:10
Даа, вот щас тоже раздуплился
Старые нуна не корректировать, а на их основе создавать новые, с новыми иконками и группами. И так 25..30 раз. Весёлый банк
Ну а в апликухе ИБАН-шаблоны НЕ отображаются. Вот и не знаю переделывать дальше или лучше подождать. Вдрух программеры Адки таки ченить сносное отмочат.. или просто снесут старые шаблоны и скажут, шо так и было.
Осталось грамм 150 Ужгорода, уже в прозрачной бутылке
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:18
Даа, вот щас тоже раздуплился
Старые нуна не корректировать, а на их основе создавать новые, с новыми иконками и группами. И так 25..30 раз. Весёлый банк
Ну а в апликухе ИБАН-шаблоны НЕ отображаются. Вот и не знаю переделывать дальше или лучше подождать. Вдрух программеры Адки таки ченить сносное отмочат.. или просто снесут старые шаблоны и скажут, шо так и было.
Осталось грамм 150 Ужгорода, уже в прозрачной бутылке [/quote]
Полез проверять в приложение - новые шаблоны с ибанами там есть, тока они сцуко все подписаны одинаково "Новый шаблон" от ибанаты в этой альфе - все для людей...
Пропадите вы пропадом со своими клятыми смузистами, целый день потратил зазря
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Суб 11 січ, 2020 18:30
Alfa_Bank Спасибо за решение проблемных вопросов с начислением балов. Все балы были доначисленны. Надеюсь в дальнейшем таких проблем возникать не будет
Додано: Нед 12 січ, 2020 07:53
при закрытии последней карты - в чате предлагают включить гарантированный кэшью 5% на продукты, АзС или электронику на 3 месяца
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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