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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8052805380548055

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 08:31

  uaprofi написав:при закрытии последней карты - в чате предлагают включить гарантированный кэшью 5% на продукты, АзС или электронику на 3 месяца ;)

Включить куда? Или это типа такой способ уговорить клиента чтобы карту не закрывал?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 08:43

  Flamingo написав:
  uaprofi написав:при закрытии последней карты - в чате предлагают включить гарантированный кэшью 5% на продукты, АзС или электронику на 3 месяца ;)

Включить куда? Или это типа такой способ уговорить клиента чтобы карту не закрывал?

да как понимаю это программа удержания.
т.е. - при подаче через чат на закрытие последней карты будет предложение не закрывать карту и получать "гарантированно" 5% на одну категорию (продукты, АзС или электронику) в течении трёх месяцев...
Востаннє редагувалось uaprofi в Нед 12 січ, 2020 08:46, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 08:44

  uaprofi написав:при закрытии последней карты - в чате предлагают включить гарантированный кэшью 5% на продукты, АзС или электронику на 3 месяца ;)

погоджуйтесь :wink:
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 08:50

  casper12 написав:
  uaprofi написав:при закрытии последней карты - в чате предлагают включить гарантированный кэшью 5% на продукты, АзС или электронику на 3 месяца ;)

погоджуйтесь :wink:


НЕ ИНТЕРЕСНО
от слова совсем
причём как понимаете 5% у алла это будет только 4% для меня
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 09:28

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Інкогніто написав:
  Інкогніто написав:[quote="Alfa_Bank"]
Депозиты, созданные в МАВ с 13:00ч 28.12.19 по 02.01.2020 будут оформлены датой 03.01.2020.


Деньги списались, депозита пока нет.


И что сделано не так, почему депозит открылся 03.01.2020?
Специально почитали Ваше сообщение и перекинули деньги с монобанка. Там под 16.5%, но с капитализацией.
28.12.2019 11:08 Заявка на створення депозиту
Договір № TDRM000459022 от 03.01.2020

Інкогніто, добрый день. Клиентам уже доначислены проценты за неучтенные 6 дней (29.12.-03.01) и будут выплачены в ближайшую дату возврата процентов (стандартно за вычетом налогов 1,5% и 18%). 11.01. всем клиентам будут осуществлены исходящие звонки с целью информирования. Извините за неудобства.[/quote]Есть. Спасибо!!!
Інкогніто
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