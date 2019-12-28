Включить куда? Или это типа такой способ уговорить клиента чтобы карту не закрывал?
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Додано: Нед 12 січ, 2020 08:31
Включить куда? Или это типа такой способ уговорить клиента чтобы карту не закрывал?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Нед 12 січ, 2020 08:43
да как понимаю это программа удержания.
т.е. - при подаче через чат на закрытие последней карты будет предложение не закрывать карту и получать "гарантированно" 5% на одну категорию (продукты, АзС или электронику) в течении трёх месяцев...
Востаннє редагувалось uaprofi в Нед 12 січ, 2020 08:46, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 12 січ, 2020 08:44
Додано: Нед 12 січ, 2020 08:50
НЕ ИНТЕРЕСНО
от слова совсем
причём как понимаете 5% у алла это будет только 4% для меня
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 12 січ, 2020 09:28
Re: Альфа-Банк
Інкогніто, добрый день. Клиентам уже доначислены проценты за неучтенные 6 дней (29.12.-03.01) и будут выплачены в ближайшую дату возврата процентов (стандартно за вычетом налогов 1,5% и 18%). 11.01. всем клиентам будут осуществлены исходящие звонки с целью информирования. Извините за неудобства.[/quote]Есть. Спасибо!!!
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