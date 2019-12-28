Додано: Нед 12 січ, 2020 10:28

Вчера в своём аккаунте создал пару шаблонов в Ощад себе и жене, ну и сделал тестовые платежи на 1 грн. Деньги дошли, вопросов нет. Но теперь и в моём аккаунте, и в аккаунте жены отображается платёж с моего счёта на её карту в Ощаде.Никаких допок я на неё не делал.П.С. Сейчас проверил ещё в пару банков. Вобщем, получается если прямые реквизиты, то Алла ищет по ИНН у себя в базе клиента, если он является клиентом Аллы, то она дублирует твой платёж и у него. Если платёж идёт через котловой, как например в Глобусе, то этот платёж не дублируется. В общем-то ничего плохого, деньги то и так ему идут, и он видит от кого.Можно считать это багом, а можно и фичей. Кому как нравится.