Включить куда? Или это типа такой способ уговорить клиента чтобы карту не закрывал?
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Додано: Нед 12 січ, 2020 08:31
Включить куда? Или это типа такой способ уговорить клиента чтобы карту не закрывал?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Нед 12 січ, 2020 08:43
да как понимаю это программа удержания.
т.е. - при подаче через чат на закрытие последней карты будет предложение не закрывать карту и получать "гарантированно" 5% на одну категорию (продукты, АзС или электронику) в течении трёх месяцев...
Востаннє редагувалось uaprofi в Нед 12 січ, 2020 08:46, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 12 січ, 2020 08:44
Додано: Нед 12 січ, 2020 08:50
НЕ ИНТЕРЕСНО
от слова совсем
причём как понимаете 5% у алла это будет только 4% для меня
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 12 січ, 2020 09:28
Re: Альфа-Банк
Інкогніто, добрый день. Клиентам уже доначислены проценты за неучтенные 6 дней (29.12.-03.01) и будут выплачены в ближайшую дату возврата процентов (стандартно за вычетом налогов 1,5% и 18%). 11.01. всем клиентам будут осуществлены исходящие звонки с целью информирования. Извините за неудобства.[/quote]Есть. Спасибо!!!
Додано: Нед 12 січ, 2020 10:28
Re: Альфа-Банк
Вчера в своём аккаунте создал пару шаблонов в Ощад себе и жене, ну и сделал тестовые платежи на 1 грн. Деньги дошли, вопросов нет. Но теперь и в моём аккаунте, и в аккаунте жены отображается платёж с моего счёта на её карту в Ощаде. Никаких допок я на неё не делал.
П.С. Сейчас проверил ещё в пару банков. Вобщем, получается если прямые реквизиты, то Алла ищет по ИНН у себя в базе клиента, если он является клиентом Аллы, то она дублирует твой платёж и у него. Если платёж идёт через котловой, как например в Глобусе, то этот платёж не дублируется. В общем-то ничего плохого, деньги то и так ему идут, и он видит от кого.
Можно считать это багом, а можно и фичей. Кому как нравится.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 12 січ, 2020 10:47
скажіть що залишаєтесЬ, якщо буде 5 на ВСЕ! і на рік часу (як в укрсіми)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 12 січ, 2020 10:57
Re: Альфа-Банк
Вітаю! Хось робив довідки про наявнісь коштів для посольства останнім часом? Чи можна зразу зробити у відділенні? В МАБ є 2 варіанти отримання довідки: електронний з факсимільною печаткою (25грн, миттєво) та паперовий з мокрою печаткою (150грн, протягом тижня кур'єром). Жоден з них не влаштовує.
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