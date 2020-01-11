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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8053805480558056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:39

  Flamingo написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка, як краще переказати кошти з альфи - за допомогою 'переказ за реквізитами' чи 'переказ за іban' ?

Шлите через "ибан" - у меня сегодня в 8 утра так созданный платеж в 10-00 был у получателя. Аж не ожидал от Аллы такой прыти. К тому же завтра последний день "не ибана" - может быть всякое. Лучше ИМХО подстраxepится абы чего не вышло ;)

Так і який розклад буде айбен-платежів тепер, невже частіше трьох за добу, чи можна навіть мріяти принаймні про майже онлайн?
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kreuz
 
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  #<1 ... 8053805480558056
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