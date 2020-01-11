Додано: Нед 12 січ, 2020 14:14

Фантом



я не очень понял что вы написалипро дублирование платежа ...



вы создали шблон у себя на ИНН своей жены в Ощад ... заплатили по нему ... дальше - у вашей жены создался этот же шаблон или у вашей жены в итории ее операций (вверху) так же виден этот платеж? если так то это прости писецкий писец - прощай банковская тайна ... ну и интересно это получается при одном платеже будем уменьшатьтся лимит на СЭП у обоих?

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