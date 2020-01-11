1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка, як краще переказати кошти з альфи - за допомогою 'переказ за реквізитами' чи 'переказ за іban' ?
Шлите через "ибан" - у меня сегодня в 8 утра так созданный платеж в 10-00 был у получателя. Аж не ожидал от Аллы такой прыти. К тому же завтра последний день "не ибана" - может быть всякое. Лучше ИМХО подстраxepится абы чего не вышло
Так і який розклад буде айбен-платежів тепер, невже частіше трьох за добу, чи можна навіть мріяти принаймні про майже онлайн?
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я не очень понял что вы написалипро дублирование платежа ...
вы создали шблон у себя на ИНН своей жены в Ощад ... заплатили по нему ... дальше - у вашей жены создался этот же шаблон или у вашей жены в итории ее операций (вверху) так же виден этот платеж? если так то это прости писецкий писец - прощай банковская тайна ... ну и интересно это получается при одном платеже будем уменьшатьтся лимит на СЭП у обоих?
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greenozon написав:скажіть що залишаєтесЬ, якщо буде 5 на ВСЕ! і на рік часу (як в укрсіми)
шоб как у симы - то должно быть 6,21% орехами, но Ваша идея полюбому интересная - на все категории 5% орехов (т.е на выходе 4% - и карта становится где-то уже интересной) в понедельник\вторник буду знать результат
uaprofi написав:шоб как у симы - то должно быть 6,21% орехами, но Ваша идея полюбому интересная - на все категории 5% орехов (т.е на выходе 4% - и карта становится где-то уже интересной) в понедельник\вторник буду знать результат
Результат - чего ? Ультиматума ? Результат - уже понятен, никто не будет даже из-за последней карты клиента рисовать настолько сладкие условия
У кого есть два акка, можете сами проверить. Отправьте платёж 1 грн по прямым реквизитам, например на ТАС, Ощад или ОТП другого человека, в моём случае жены в поле для кода вы ж введёте её ИНН. Потом зайдите в её аккаунт Альфы и увидите этот платёж у неё в выписке. С пометкой +1 грн Вот так примерно