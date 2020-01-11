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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8053805480558056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:39

  Flamingo написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка, як краще переказати кошти з альфи - за допомогою 'переказ за реквізитами' чи 'переказ за іban' ?

Шлите через "ибан" - у меня сегодня в 8 утра так созданный платеж в 10-00 был у получателя. Аж не ожидал от Аллы такой прыти. К тому же завтра последний день "не ибана" - может быть всякое. Лучше ИМХО подстраxepится абы чего не вышло ;)

Так і який розклад буде айбен-платежів тепер, невже частіше трьох за добу, чи можна навіть мріяти принаймні про майже онлайн?
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У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:09

вже завтра - 13 січня починається повна ера IBAN - ізації БСУ!
ура, товаріщі!

Остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів на стандарт IBAN відбудеться з 13 січня 2020 року – з цієї дати клієнти зможуть проводити розрахунки виключно з використанням IBAN.
(с) НБУ
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:27

  greenozon написав:вже завтра - 13 січня починається повна ера IBAN - ізації БСУ!
ура, товаріщі!

Остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів на стандарт IBAN відбудеться з 13 січня 2020 року – з цієї дати клієнти зможуть проводити розрахунки виключно з використанням IBAN.
(с) НБУ

Ну да, я уже для Альфы выписал на ладошку все свои 35 ибанов
Адка ж не умеет их сохранять в шаблонах для апликухи :mrgreen:

Alfa_Bank, прошу заказать у Дыжытал фичу для считывание камерой смарта ИБАНа с ладошки и сразу вставки в соответсвующее поле платежки :idea: :mrgreen:
Руку уже не мою 3 дня :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Нед 12 січ, 2020 13:31, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:29

  Фантом написав:Вкладчик1234 Возможно и так. В выписке у жены светится как +1грн, хотя деньги ушли с моего счёта в Альфе на её счёт в Ощаде. Но Алла эту гривну посчитала ей как доход.


всмысле как доход?
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:14

Фантом

я не очень понял что вы написалипро дублирование платежа ...

вы создали шблон у себя на ИНН своей жены в Ощад ... заплатили по нему ... дальше - у вашей жены создался этот же шаблон или у вашей жены в итории ее операций (вверху) так же виден этот платеж? если так то это прости писецкий писец - прощай банковская тайна ... ну и интересно это получается при одном платеже будем уменьшатьтся лимит на СЭП у обоих?
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:03

  greenozon написав:скажіть що залишаєтесЬ, якщо буде 5 на ВСЕ! і на рік часу :) (як в укрсіми)



шоб как у симы - то должно быть 6,21% орехами,
но Ваша идея полюбому интересная - на все категории 5% орехов (т.е на выходе 4% - и карта становится где-то уже интересной)
в понедельник\вторник буду знать результат
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:05

  Фантом написав:Вкладчик1234 Возможно и так. В выписке у жены светится как +1грн, хотя деньги ушли с моего счёта в Альфе на её счёт в Ощаде. Но Алла эту гривну посчитала ей как доход.


а может всё дело в кэше?
читили?
эффеккт тот же?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:18

  uaprofi написав:шоб как у симы - то должно быть 6,21% орехами,
но Ваша идея полюбому интересная - на все категории 5% орехов (т.е на выходе 4% - и карта становится где-то уже интересной)
в понедельник\вторник буду знать результат

Результат - чего ? Ультиматума ?
Результат - уже понятен, никто не будет даже из-за последней карты клиента рисовать настолько сладкие условия
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:33

Re: Альфа-Банк

У кого есть два акка, можете сами проверить. Отправьте платёж 1 грн по прямым реквизитам, например на ТАС, Ощад или ОТП другого человека, в моём случае жены в поле для кода вы ж введёте её ИНН. Потом зайдите в её аккаунт Альфы и увидите этот платёж у неё в выписке.
С пометкой +1 грн
Вот так примерно
Зображення
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:00

Re: Альфа-Банк

  Фантом написав:Отправьте платёж 1 грн

Блин, я всё повыводил на Валю и Лушыго, бо не знаю шо с шаблонами будет у Адки на сл. неделе с этим ИБАНом. Через неделю, а то и две тока проверю :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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