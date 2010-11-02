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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8054805580568057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:54

  mustbe написав:
  uaprofi написав:шоб как у симы - то должно быть 6,21% орехами,
но Ваша идея полюбому интересная - на все категории 5% орехов (т.е на выходе 4% - и карта становится где-то уже интересной)
в понедельник\вторник буду знать результат

Результат - чего ? Ультиматума ?
Результат - уже понятен, никто не будет даже из-за последней карты клиента рисовать настолько сладкие условия


причём тут ультиматум?
я просто закрывал счёт они добровольно предложили 5%ореховых, но на одну категорию
(мне просто это не интересно....а кто-то возможно этим "манёвром" вполне воспользуется)
просто спрошу возможно ли 5% на все категории, если да - (то почему бы не оставить карту?) - как по мне получились бы вполне адекватные условия
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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  #<1 ... 8054805580568057
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