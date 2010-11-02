uaprofi написав:шоб как у симы - то должно быть 6,21% орехами, но Ваша идея полюбому интересная - на все категории 5% орехов (т.е на выходе 4% - и карта становится где-то уже интересной) в понедельник\вторник буду знать результат
Результат - чего ? Ультиматума ? Результат - уже понятен, никто не будет даже из-за последней карты клиента рисовать настолько сладкие условия
причём тут ультиматум? я просто закрывал счёт они добровольно предложили 5%ореховых, но на одну категорию (мне просто это не интересно....а кто-то возможно этим "манёвром" вполне воспользуется) просто спрошу возможно ли 5% на все категории, если да - (то почему бы не оставить карту?) - как по мне получились бы вполне адекватные условия