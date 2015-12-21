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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8054805580568057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:54

  mustbe написав:
  uaprofi написав:шоб как у симы - то должно быть 6,21% орехами,
но Ваша идея полюбому интересная - на все категории 5% орехов (т.е на выходе 4% - и карта становится где-то уже интересной)
в понедельник\вторник буду знать результат

Результат - чего ? Ультиматума ?
Результат - уже понятен, никто не будет даже из-за последней карты клиента рисовать настолько сладкие условия


причём тут ультиматум?
я просто закрывал счёт они добровольно предложили 5%ореховых, но на одну категорию
(мне просто это не интересно....а кто-то возможно этим "манёвром" вполне воспользуется)
просто спрошу возможно ли 5% на все категории, если да - (то почему бы не оставить карту?) - как по мне получились бы вполне адекватные условия
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:41

  uaprofi написав:просто спрошу возможно ли 5% на все категории

Есть сомнения в ответе ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:50

mustbe

понимаете я даже не понимаю зачем меня "удерживать"
ведь клиент явно не лояльный
причём комиссии не плачу,
картой пользовался обычно если 5% и больше орехов,
ну и около десяти операций по 1 грн
ну и бесплатное снятие, сеп, п2п...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:53

кстати кто пользует тут текущий (не карточный) гривневый счёт?
его же можно открыть бесплатно?
и СЕП с него через ИБ тоже будет заходить и уходить бесплатно?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:58

  uaprofi написав:mustbe

понимаете я даже не понимаю зачем меня "удерживать"
ведь клиент явно не лояльный
причём комиссии не плачу,
картой пользовался обычно если 5% и больше орехов,
ну и около десяти операций по 1 грн
ну и бесплатное снятие, сеп, п2п...

у банка и клиента разные цели в сотрудничестве, так что вряд ли вам удастся найти банк, который полностью будет вас удовлетворять. для оптимизации нужно работать минимум с 3-я банками и от каждого из них использовать наиболее полезное для вас...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:03

Re: Альфа-Банк

В каком банке открыть счет фоп, чтобы прлучить бесплатное обслуживание и пару платежек в месяц ?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:10

  GALeon написав:В каком банке открыть счет фоп, чтобы прлучить бесплатное обслуживание и пару платежек в месяц ?


мінфін недавно аналізував і приводив таблицю тарифів ФОПів

https://minfin.com.ua/ua/2019/08/28/38672892/
+50грн !
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greenozon
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