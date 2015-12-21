uaprofi написав:шоб как у симы - то должно быть 6,21% орехами, но Ваша идея полюбому интересная - на все категории 5% орехов (т.е на выходе 4% - и карта становится где-то уже интересной) в понедельник\вторник буду знать результат
Результат - чего ? Ультиматума ? Результат - уже понятен, никто не будет даже из-за последней карты клиента рисовать настолько сладкие условия
причём тут ультиматум? я просто закрывал счёт они добровольно предложили 5%ореховых, но на одну категорию (мне просто это не интересно....а кто-то возможно этим "манёвром" вполне воспользуется) просто спрошу возможно ли 5% на все категории, если да - (то почему бы не оставить карту?) - как по мне получились бы вполне адекватные условия
понимаете я даже не понимаю зачем меня "удерживать" ведь клиент явно не лояльный причём комиссии не плачу, картой пользовался обычно если 5% и больше орехов, ну и около десяти операций по 1 грн ну и бесплатное снятие, сеп, п2п...
понимаете я даже не понимаю зачем меня "удерживать" ведь клиент явно не лояльный причём комиссии не плачу, картой пользовался обычно если 5% и больше орехов, ну и около десяти операций по 1 грн ну и бесплатное снятие, сеп, п2п...
у банка и клиента разные цели в сотрудничестве, так что вряд ли вам удастся найти банк, который полностью будет вас удовлетворять. для оптимизации нужно работать минимум с 3-я банками и от каждого из них использовать наиболее полезное для вас...
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