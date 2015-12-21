Додано: Пон 13 січ, 2020 01:22

господа, в что на карте Альфа-Банка уже нету поля для подписи владельца? А какже что без подписи карта недействительна? ) недавно перевыпустил карту на оборотнойсторое нету поля для подписи - немного удивило ... даже на припейд-картах оно есть

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