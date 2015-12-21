Какая карта? Точно не помню, но по-моему Гороховский в прошлом году писал, что данное поле - пережиток прошлого и МПС наконец разрешили его убрать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 07:05
Какая карта? Точно не помню, но по-моему Гороховский в прошлом году писал, что данное поле - пережиток прошлого и МПС наконец разрешили его убрать.
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