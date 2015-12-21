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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8055805680578058

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 07:05

  IMPRINTER написав:господа, в что на карте Альфа-Банка уже нету поля для подписи владельца? А какже что без подписи карта недействительна? ) недавно перевыпустил карту на оборотнойсторое нету поля для подписи - немного удивило ... даже на припейд-картах оно есть

Какая карта? Точно не помню, но по-моему Гороховский в прошлом году писал, что данное поле - пережиток прошлого и МПС наконец разрешили его убрать.
Vorlon
 
Повідомлень: 7716
З нами з: 14.06.13
Подякував: 379 раз.
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  #<1 ... 8055805680578058
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