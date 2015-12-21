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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80568057805880598060>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 07:05

  IMPRINTER написав:господа, в что на карте Альфа-Банка уже нету поля для подписи владельца? А какже что без подписи карта недействительна? ) недавно перевыпустил карту на оборотнойсторое нету поля для подписи - немного удивило ... даже на припейд-картах оно есть

Какая карта? Точно не помню, но по-моему Гороховский в прошлом году писал, что данное поле - пережиток прошлого и МПС наконец разрешили его убрать.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:26

  gerra написав:Alfa_Bank Спасибо за решение проблемных вопросов с начислением балов. Все балы были доначисленны. Надеюсь в дальнейшем таких проблем возникать не будет

gerra, добрый день. И вам спасибо за понимание и терпение!
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:28

  Фантом написав:Вчера в своём аккаунте создал пару шаблонов в Ощад себе и жене, ну и сделал тестовые платежи на 1 грн. Деньги дошли, вопросов нет. Но теперь и в моём аккаунте, и в аккаунте жены отображается платёж с моего счёта на её карту в Ощаде. :) Никаких допок я на неё не делал.
П.С. Сейчас проверил ещё в пару банков. Вобщем, получается если прямые реквизиты, то Алла ищет по ИНН у себя в базе клиента, если он является клиентом Аллы, то она дублирует твой платёж и у него. Если платёж идёт через котловой, как например в Глобусе, то этот платёж не дублируется. В общем-то ничего плохого, деньги то и так ему идут, и он видит от кого.
Можно считать это багом, а можно и фичей. Кому как нравится.

Фантом, добрый день. Проверяем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:40

  andriykulyk76 написав:Вітаю! Хось робив довідки про наявнісь коштів для посольства останнім часом? Чи можна зразу зробити у відділенні? В МАБ є 2 варіанти отримання довідки: електронний з факсимільною печаткою (25грн, миттєво) та паперовий з мокрою печаткою (150грн, протягом тижня кур'єром). Жоден з них не влаштовує.

andriykulyk76, доброго дня. Довідка для посольства при замовленні у віддленні готується протягом дня, якщо дуже терміново - протягом кількох годин.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:49

  IMPRINTER написав:господа, в что на карте Альфа-Банка уже нету поля для подписи владельца? А какже что без подписи карта недействительна? ) недавно перевыпустил карту на оборотнойсторое нету поля для подписи - немного удивило ... даже на припейд-картах оно есть

IMPRINTER, добрый день. Уточните, пожалуйста, какая карта.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:50

Re: Альфа-Банк

Щось по ІБАНу "Невірний IBAN" і копіював і вручну вводив.
По перше значення слова "невірний" зовсім не до банківської справи, а по друге ввожу цілком коректно, а іншого варіанту вже і немає.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:51

  Ой+ написав:Щось по ІБАНу "Невірний IBAN" і копіював і вручну вводив.
По перше значення слова "невірний" зовсім не до банківської справи, а по друге ввожу цілком коректно, а іншого варіанту вже і немає.

Ой+, доброго дня. Напишіть ІПН та деталі реквізитів, перевіримо.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:44

А шаблоны с IBAN в МАБе так и не появились?
hv
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:50

  hv написав:А шаблоны с IBAN в МАБе так и не появились?

hv, добрый день. Шаблоны нужно создавать самостоятельно.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:53

  Alfa_Bank написав:
  hv написав:А шаблоны с IBAN в МАБе так и не появились?

hv, добрый день. Шаблоны нужно создавать самостоятельно.

А почему НОВЫЕ ИБАН-шаблоны не отображаются в апликухе? :evil:
Почему до сих пор низзя создать шаблон платежа непосредственно в апликухе? пусть даже он не синхронизируется с МАБом, хотя эт савсэм позор будет! :evil:

Блин, и де сканер ИБАНа с ладошки любимага клиента? Я жж просил смузистов замутить шото подобное! Передайте им, плиииз, еще раз мою слёзную проСЬбу :mrgreen: :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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