Додано: Пон 13 січ, 2020 08:50

Щось по ІБАНу "Невірний IBAN" і копіював і вручну вводив.

По перше значення слова "невірний" зовсім не до банківської справи, а по друге ввожу цілком коректно, а іншого варіанту вже і немає.

Не так добре з грошима, як погано без них.