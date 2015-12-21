|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 07:05
IMPRINTER написав:
господа, в что на карте Альфа-Банка уже нету поля для подписи владельца? А какже что без подписи карта недействительна? ) недавно перевыпустил карту на оборотнойсторое нету поля для подписи - немного удивило ... даже на припейд-картах оно есть
Какая карта? Точно не помню, но по-моему Гороховский в прошлом году писал, что данное поле - пережиток прошлого и МПС наконец разрешили его убрать.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7717
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:26
gerra написав:Alfa_Bank
Спасибо за решение проблемных вопросов с начислением балов. Все балы были доначисленны. Надеюсь в дальнейшем таких проблем возникать не будет
gerra, добрый день. И вам спасибо за понимание и терпение!
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7923
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:28
Фантом написав:
Вчера в своём аккаунте создал пару шаблонов в Ощад себе и жене, ну и сделал тестовые платежи на 1 грн. Деньги дошли, вопросов нет. Но теперь и в моём аккаунте, и в аккаунте жены отображается платёж с моего счёта на её карту в Ощаде.
Никаких допок я на неё не делал.
П.С. Сейчас проверил ещё в пару банков. Вобщем, получается если прямые реквизиты, то Алла ищет по ИНН у себя в базе клиента, если он является клиентом Аллы, то она дублирует твой платёж и у него. Если платёж идёт через котловой, как например в Глобусе, то этот платёж не дублируется. В общем-то ничего плохого, деньги то и так ему идут, и он видит от кого.
Можно считать это багом, а можно и фичей. Кому как нравится.
Фантом, добрый день. Проверяем.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7923
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:40
andriykulyk76 написав:
Вітаю! Хось робив довідки про наявнісь коштів для посольства останнім часом? Чи можна зразу зробити у відділенні? В МАБ є 2 варіанти отримання довідки: електронний з факсимільною печаткою (25грн, миттєво) та паперовий з мокрою печаткою (150грн, протягом тижня кур'єром). Жоден з них не влаштовує.
andriykulyk76, доброго дня. Довідка для посольства при замовленні у віддленні готується протягом дня, якщо дуже терміново - протягом кількох годин.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7923
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:49
IMPRINTER написав:
господа, в что на карте Альфа-Банка уже нету поля для подписи владельца? А какже что без подписи карта недействительна? ) недавно перевыпустил карту на оборотнойсторое нету поля для подписи - немного удивило ... даже на припейд-картах оно есть
IMPRINTER, добрый день. Уточните, пожалуйста, какая карта.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7923
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:50
Щось по ІБАНу "Невірний IBAN" і копіював і вручну вводив.
По перше значення слова "невірний" зовсім не до банківської справи, а по друге ввожу цілком коректно, а іншого варіанту вже і немає.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3124
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:51
Ой+ написав:
Щось по ІБАНу "Невірний IBAN" і копіював і вручну вводив.
По перше значення слова "невірний" зовсім не до банківської справи, а по друге ввожу цілком коректно, а іншого варіанту вже і немає.
Ой+, доброго дня. Напишіть ІПН та деталі реквізитів, перевіримо.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7923
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:44
А шаблоны с IBAN в МАБе так и не появились?
-
hv
-
-
- Повідомлень: 187
- З нами з: 10.08.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:50
hv написав:
А шаблоны с IBAN в МАБе так и не появились?
hv, добрый день. Шаблоны нужно создавать самостоятельно.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7923
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:53
Alfa_Bank написав: hv написав:
А шаблоны с IBAN в МАБе так и не появились?
hv, добрый день. Шаблоны нужно создавать самостоятельно.
А почему НОВЫЕ ИБАН-шаблоны не отображаются в апликухе?
Почему до сих пор низзя создать шаблон платежа непосредственно в апликухе? пусть даже он не синхронизируется с МАБом, хотя эт савсэм позор будет!
Блин, и де сканер ИБАНа с ладошки любимага клиента? Я жж просил смузистов замутить шото подобное! Передайте им, плиииз, еще раз мою слёзную проСЬбу
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30059
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3477 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
, Aps
, Ferlakur
, Hack-Stock
, J
, MASolomko
, vollena71
, Vorlon
, Кочевник
, Искатель
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|37056
|4551510
|
|
|330
|66063
|
|
|14986
|2075423
|
|