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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:59
Alfa_Bank написав: hv написав:
А шаблоны с IBAN в МАБе так и не появились?
hv, добрый день. Шаблоны нужно создавать самостоятельно.
Пробовал - при редактировании шаблона в поле счет IBAN не влазит, поле под старый формат счета. Или нужно старые убивать и создавать новые с нуля?
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:04
Alfa_Bank написав:
пока не планируется
Соррри, мэм.
А мона уточнить планов громадьЁ вашей Диджитал?
Ну шо там таки планируется до весны сделать то?
Мона просто пофотить их стикера на доске
Вот у меня такое чувствиЁ, шо они зря смузи пьют
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... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:11
Нужно было погашение кредитки провести, деньги на Комфорте. Захожу в Платежи и переводы - нет пимпы погашения онлайн. Ну да, понедельник 13ое... Открываю шаблон погашения по СЭП, думаю счёт на IBAN поменяю - а там, вместо шаблона, погашение онлайн по номеру счета. Лара Крофт таких сюрпризов мне не находила...
Нормальное такое утро с Аах каким банком
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:13
Alfa_Bank написав:
По отображению уточняю.
Причем если старый шаблон удалить из веб, то он пропадает и из мобайл, а вот новый с ИБАН не появляется
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:13
hv написав: Alfa_Bank написав: hv написав:
А шаблоны с IBAN в МАБе так и не появились?
hv, добрый день. Шаблоны нужно создавать самостоятельно.
Пробовал - при редактировании шаблона в поле счет IBAN не влазит, поле под старый формат счета. Или нужно старые убивать и создавать новые с нуля?
Создавайте новый.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:14
А что по поводу:
А почему НОВЫЕ ИБАН-шаблоны не отображаются в апликухе?
В приложении вообще с шаблонами работать не планируется?
Востаннє редагувалось Aps
в Пон 13 січ, 2020 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:15
clientage написав: Alfa_Bank написав:
пока не планируется
Соррри, мэм.
А мона уточнить планов громадьЁ вашей Диджитал?
Ну шо там таки планируется до весны сделать то?
Мона просто пофотить их стикера на доске
Вот у меня такое чувствиЁ, шо они зря смузи пьют
РазубедитЯ меня, плиииз
Этого озвучить не могу, к сожалению.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:17
vollena71 написав: Alfa_Bank написав:
По отображению уточняю.
Причем если старый шаблон удалить из веб, то он пропадает и из мобайл, а вот новый с ИБАН не появляется
vollena71, добрый день. Это пока не реализовано.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:19
Alfa_Bank, якщо в додатку ви не плануєте працювати з шаблонами, коли полагодять злітання довіреності пристрою? Задовбало щоразу в роумінгу підходити повну авторизацію.
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