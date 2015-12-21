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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8057805880598060>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:59

  Alfa_Bank написав:
  hv написав:А шаблоны с IBAN в МАБе так и не появились?

hv, добрый день. Шаблоны нужно создавать самостоятельно.


Пробовал - при редактировании шаблона в поле счет IBAN не влазит, поле под старый формат счета. Или нужно старые убивать и создавать новые с нуля?
hv
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:00

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  hv написав:А шаблоны с IBAN в МАБе так и не появились?

hv, добрый день. Шаблоны нужно создавать самостоятельно.

А почему НОВЫЕ ИБАН-шаблоны не отображаются в апликухе? :evil:
Почему до сих пор низзя создать шаблон платежа непосредственно в апликухе? пусть даже он не синхронизируется с МАБом, хотя эт савсэм позор будет! :evil:

Блин, и де сканер ИБАНа с ладошки любимага клиента? Я жж просил смузистов замутить шото подобное! Передайте им, плиииз, еще раз мою слёзную проСЬбу :mrgreen: :evil:

clientage, добрый день. По отображению уточняю. Создание шаблонов в Мобайле пока не планируется, как и сканер ладошки :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:04

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:пока не планируется

Соррри, мэм.
А мона уточнить планов громадьЁ вашей Диджитал?
Ну шо там таки планируется до весны сделать то?
Мона просто пофотить их стикера на доске :)
Вот у меня такое чувствиЁ, шо они зря смузи пьют :(
РазубедитЯ меня, плиииз :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:11

Re: Альфа-Банк

Нужно было погашение кредитки провести, деньги на Комфорте. Захожу в Платежи и переводы - нет пимпы погашения онлайн. Ну да, понедельник 13ое... Открываю шаблон погашения по СЭП, думаю счёт на IBAN поменяю - а там, вместо шаблона, погашение онлайн по номеру счета. Лара Крофт таких сюрпризов мне не находила...
Нормальное такое утро с Аах каким банком
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:13

  Alfa_Bank написав:По отображению уточняю.

Причем если старый шаблон удалить из веб, то он пропадает и из мобайл, а вот новый с ИБАН не появляется :(
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:13

  hv написав:
  Alfa_Bank написав:
  hv написав:А шаблоны с IBAN в МАБе так и не появились?

hv, добрый день. Шаблоны нужно создавать самостоятельно.


Пробовал - при редактировании шаблона в поле счет IBAN не влазит, поле под старый формат счета. Или нужно старые убивать и создавать новые с нуля?

Создавайте новый.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:14

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:А почему НОВЫЕ ИБАН-шаблоны не отображаются в апликухе? :evil:

clientage, добрый день. По отображению уточняю. Создание шаблонов в Мобайле пока не планируется, как и сканер ладошки :roll:


А что по поводу:
А почему НОВЫЕ ИБАН-шаблоны не отображаются в апликухе?


В приложении вообще с шаблонами работать не планируется? :shock:
Востаннє редагувалось Aps в Пон 13 січ, 2020 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:15

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:пока не планируется

Соррри, мэм.
А мона уточнить планов громадьЁ вашей Диджитал?
Ну шо там таки планируется до весны сделать то?
Мона просто пофотить их стикера на доске :)
Вот у меня такое чувствиЁ, шо они зря смузи пьют :(
РазубедитЯ меня, плиииз :wink:

Этого озвучить не могу, к сожалению.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:17

  vollena71 написав:
  Alfa_Bank написав:По отображению уточняю.

Причем если старый шаблон удалить из веб, то он пропадает и из мобайл, а вот новый с ИБАН не появляется :(

vollena71, добрый день. Это пока не реализовано.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:19

Alfa_Bank, якщо в додатку ви не плануєте працювати з шаблонами, коли полагодять злітання довіреності пристрою? Задовбало щоразу в роумінгу підходити повну авторизацію.
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